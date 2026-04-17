Liepājas cietuma atklāšana
FOTO: Liepājā svīnīgi atklāts modernākais cietums Baltijā. Lūk, kā tur izskatās!
Piektdien, 17. aprīlī, Liepājā svinīgi tika atklāts Liepājas cietums - komplekss, kurš šobrīd kļuvis par modernāko ieslodzījuma vietu Baltijā.
Kompleksa būvniecība ilga trīs gadus un izmaksāja 126 miljonus eiro. Tajā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst sešas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetru platībā, kopējā telpu plānotā platība aptuveni 37 400 kvadrātmetri.
Atklāšanas pasākumā, kas norisinājās šodien, piedalījās tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins un Liepājas cietuma priekšnieks Māris Dumpis. Pasākuma viesu vidū bija arī Ģenerālprokurors Armīns Meisters, Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš (Liepājas partija), kā arī sadarbības partneri no Liepājas pašvaldības un Kurzemes reģiona uzņēmumiem un organizācijām.
Iepriekš tika ziņots, ka februārī uz jauno Liepājas cietumu tika pārvesti 166 ieslodzītie no vecā Liepājas cietuma. Šobrīd jaunajā cietumā strādā apmēram 150 darbinieki, kas nodrošina nepieciešamo personālu pašreizējam ieslodzīto skaitam. Ja tiek palielināts ieslodzīto skaits, tiek plānots arī palielināt personāla skaitu, norādīja Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP).
Šī gada laikā plānots, ka uz jauno Liepājas cietumu tiks pārvietoti arī ieslodzītie no Jelgavas un Daugavpils cietumiem. Drošības apsvērumu dēļ detalizētāka informācija par šo procesu netiek sniegta.
IeVP pārvaldē apstiprināja, ka jaunā cietuma telpas un infrastruktūra ir darba kārtībā, un ieslodzītajiem tiek nodrošināta siltumapgāde, ūdensapgāde un ēdināšana.
Tieslietu ministrija (TM) informēja, ka veco Liepājas cietumu Dārza ielā plānots izsolīt, jo ēka nav nepieciešama ne ministrijas, ne tās padotības iestāžu funkciju īstenošanai. Liepājas dome ir izteikusi vēlmi pārņemt daļu no šī nekustamā īpašuma, kas atrodas Dārza ielā 19/21. Attiecībā uz pārējo īpašumu TM rīkosies saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iesniegs ierosinājumu "Valsts nekustamajiem īpašumiem" par atsavināšanu. Ja īpašums nebūs nepieciešams valsts vajadzībām, tas tiks pārdots izsolē.
Jau ziņots, ka februāra sākumā darbu sāka jaunais Liepājas cietums Alsungas ielā 29. Vecais Liepājas cietums ir slēgts, un tas kā Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienība pilnā apmērā turpina darbību Alsungas ielā.