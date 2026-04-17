"Zelta bizes" šoreiz divas - Kuldīgas novada amatierteātru skatē galveno balvu izcīna divi kolektīvi
Kuldīgas novada amatierteātru skatē galveno balvu "Zelta bizi" saņēmuši divi kolektīvi: Kuldīgas kultūras centra un Raņķu amatierteātri.
Šī gada 11. un 12. aprīlī, Kuldīgā un Kabilē norisinājās Kuldīgas amatierteātru skate. Pasākuma laikā izrādes vērtēja profesionāla žūrija: aktrise un etnomuzikoloģe Zane Jančevska, teātra zinātniece un kritiķe Līga Ulberte, kā arī režisore Ziedīte Začeste. Žūrija vērtēja literārā materiāla izvēli, režisora un aktieru darbu, vizuālo noformējumu un izrādes koptēlu.
Pēc žūrijas vērtējuma pirmo pakāpi ieguva P/A “Kuldīgas kultūras centrs” Kuldīgas amatierteātris ar Ritas Missūnes izrādi “Mešs pirmā vietā” (režisore Dace Priede) un Raņķu pagasta amatierteātris ar Leldes Stumbres izrādi “Edas zvaigžņu stunda” (režisore Raimonda Vilmane).
Otro pakāpi ieguva Snēpeles pagasta amatierteātris “Svešās sejas” ar Hermaņa Paukša izrādi “Vai mana cūka pie Jums nav bijusi?”, iestudējuma režisore Raimonda Vilmane. Vārmes pagasta amatierteātris “Es un Tu” ar izrādi “Pūks” (veidota pēc A. Milna romāna motīviem Kārļa Neimaņa dramatizējumā), režisors Kārlis Neimanis. Laidu pagasta amatierteātris ar Edvarda Vulfa izrādi “Līnis murdā”, kuras režisore ir Raimonda Vilmane.
Trešo pakāpi ieguva Skrundas kultūras nama amatierteātris SAAN ar Augusta Saulieša izrādi “Lakstīgalu perēklis”, režisore Inga Ezeriete. Ēdoles pagasta amatierteātris “Spīles” ar Danskovītes (Anitas Ločmeles) izrādi “Antons un vampīri”, iestudējuma režisore Edīte Krasnopa. Rudbāržu kultūras nama amatierteātris ar Landras Valdmanes izrādi “Frizētava”, režisore Daiga Freimane.
Godinot novadnieku, latviešu profesionālās aktieru skolas izveidotāju Ernestu Kārkliņu (Zeltmati), katrā norises vietā tika piešķirtas īpašas nominācijas:
“Zelta mats” – individuāliem sasniegumiem. Labāko aktieru un aktrišu vidū 11. aprīlī tika izcelta Agnese Moldovāne, kura atveidoja Trusīti Vārmes amatierteātra “Es un Tu” izrādē “Pūks”, un Ēriks Salms par Vara lomu Snēpeles pagasta amatierteātra “Svešās sejas” iestudējumā “Vai mana cūka pie Jums nav bijusi?”. 12. aprīlī par labāko aktieri tika atzīts Uldis Putniņš, kurš spēlēja Antonu Ēdoles pagasta amatierteātra “Spīles” izrādē “Antons un vampīri”. Tāpat šajā dienā īpašu atzinību kā labākā aktrise un režisore saņēma Raimonda Vilmane par Emilijas Dundur lomu izrādē “Līnis murdā”, vienlaikus tiekot godināta arī kā Snēpeles, Raņķu un Laidu amatierteātru režisore.
Zelta bize” – dienas labākajai izrādei. Kuldīgas novada amatierteātru skatē augstāko novērtējumu — balvu "Zelta bize" — saņēma divi kolektīvi: 11. aprīlī to ieguva P/A “Kuldīgas kultūras centrs” Kuldīgas amatierteātra izrāde “Mešs pirmā vietā”, ko iestudējusi režisore Dace Priede , savukārt 12. aprīlī šo balvu saņēma Raņķu pagasta amatierteātris par režisores Raimondas Vilmanes iestudēto izrādi “Edas zvaigžņu stunda”.