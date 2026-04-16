Pasažieru pārvadātājiem degvielas cenu kāpuma dēļ zaudējumi pieaug par 700 000 eiro mēnesī
Reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem Tuvo Austrumu konflikta izraisītā degvielas cenu kāpuma dēļ zaudējumi pieaug par 700 000 eiro mēnesī, tādējādi no šā gada maija iespējamas izmaiņas reisu izpildē, informēja Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA).
Asociācijas prezidents Ivo Ošenieks norāda, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem dīzeļdegvielas izmaksas veido no 25% līdz 30% no kopējām izmaksām. Tādējādi katrs neprognozēts dīzeļdegvielas cenas pieaugums rada papildu izmaksas, kuras ir nepieciešams kompensēt.
"Tas patlaban notiek uz pašu pārvadātāju rēķina, bet, ņemot vērā, ka valsts joprojām nav atradusi mehānismu, kā kompensēt pārvadātājiem Krievijas kara Ukrainā radītos ikmēneša zaudējumus, tad papildu zaudējumu nešana uz saviem pleciem vairs nav iespējama," uzsver Ošenieks.
Viņš min, ka pašreizējā situācijā, ja no pasūtītāja puses ātri netiks pieņemti lēmumi, lai saglabātu finansiālo stabilitāti, pārvadātāji būs spiesti meklēt risinājumus, piemēram, izmantot tikai mazas pasažieru ietilpības autobusus ar zemāku degvielas patēriņu.
Ošenieks papildina, ka, ņemot vērā, ka šādu autobusu pārvadātājiem nav pietiekamā daudzumā, lai nodrošinātu visu reisu izpildi, tostarp skolēnu maršrutu izpildi, ar esošo valsts finansējumu daļu reisu var nākties izpildīt tikai pārdienās vai retāk.
Asociācijā uzsver, ka, ņemot vērā neieinteresētību un gauso situācijas risināšanu no satiksmes ministra Ata Švinkas (P) un Satiksmes ministrijas (SM) puses, asociācija šonedēļ ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV).
Asociācija vēstulē aicina jau patlaban lemt par papildu finansējuma piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, vienlaikus uzdodot SM grozīt noslēgto sabiedriskā transporta pakalpojumu ilgtermiņa līgumu līgumcenas indeksācijas kārtību, lai varētu pārvadātājiem segt neprognozējamās papildu dīzeļdegvielas izmaksas.
Asociācija uzsver, ka šogad martā valsts rastais risinājums ar vienreizēju avansa maksājumu 1,5 miljonu eiro apmērā nenosedz kopējo energoresursu izmaksu pieaugumu 2026. gadā. Tāpat asociācijā atgādina, ka, pieņemot pērnā gada nogalē budžetu 2026. gadam, valsts šī gada budžetā bija paredzējusi finansējumu ar 9,2 miljonu eiro iztrūkumu valsts pasūtītā sabiedriskā transporta pakalpojumu maršrutu tīkla apmēram. Šajā summā nav iekļauti pārvadātāju zaudējumi, ko radīja Krievijas sāktais karš Ukrainā.
Ošenieks norāda, ka minētās tendences jau ir radījušas tiešas sekas nozarē, tostarp komercpārvadājumu segmentā uzņēmēji ir spiesti pārtraukt pasažieru pārvadājumu veikšanu nerentablo maršrutu dēļ, jo tirgus vairs nespēj nodrošināt pakalpojumu bez lielākas valsts iesaistes.
Asociācijā vērš uzmanību, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana reģionālās nozīmes maršrutu tīklā tiek īstenota atbilstoši ilgtermiņa līgumiem, kuri noslēgti publiskā iepirkuma procedūras rezultātā, balstoties uz konkrētā brīža ekonomiskajiem pieņēmumiem, tostarp prognozētajām energoresursu cenām.
Asociācijas ieskatā straujš un objektīvi neprognozējams degvielas cenu kāpums kvalificējams kā ārējs, no pārvadātājiem neatkarīgs apstāklis, kas būtiski ietekmē līguma ekonomisko līdzsvaru. Atbilstoši publisko iepirkumu regulējumam un labas pārvaldības principiem pasūtītājam ir pienākums nodrošināt līguma izpildes iespējamību, tostarp pārskatot atlīdzības mehānismus situācijās, kad būtiski mainās izmaksu struktūra.
Autotransporta direkcija (ATD) ir sagatavojusi juridisku risinājumu reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu ilgtermiņa līgumu indeksācijas maiņai uz vienu reizi gadā. ATD risinājumu iesniegusi izvērtēšanai Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB).
Direkcijā iepriekš skaidroja, ka patlaban lielākā daļa noslēgto līgumu paredz pakalpojuma cenas indeksāciju reizi četros gados, taču situāciju pēc līgumu noslēgšanas, kuru ietekmējušas trīs sekojošas būtiskas pasaules mēroga krīzes, nebija iespējams paredzēt. ATD norāda, ka tirgus nav atgriezies iepriekšējā stāvoklī, un pašreizējā mehānisma neelastība neļauj adekvāti reaģēt uz straujajām izmaksu svārstībām.
Sabiedriskā transporta padome iepriekš nolēma, ka reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem palielinās avansa maksājumu apmēru. Atbilstoši lēmumam martā kā papildu avansa maksājums tika izmaksāti 1,5 miljoni eiro.
Lēmuma mērķis ir palīdzēt reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu saistībā ar degvielas cenu kāpumu, ko izraisījusi nestabilā situācija Tuvajos Austrumos.