Latvijā plāno pāriet uz atestātu izsniegšanu elektroniskā formātā
Izglītības un zinātnes ministrija rosina nākotnē pamatizglītības un vidējās izglītības atestātus izsniegt galvenokārt digitāli, ne tikai papīra formā, liecina informācija tiesību aktu portālā.
Pašlaik lielāko daļu vispārējās izglītības dokumentu joprojām izsniedz papīra formā, un normatīvais regulējums neparedz to pilnvērtīgu izsniegšanu elektroniski. Vienlaikus grozījumi Izglītības likumā nosaka, ka turpmāk valsts atzītu izglītības dokumentu reģistrs būs Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas sastāvdaļa.
Turpmāk skolēnu atestāti varētu būt pieejami elektroniski vienotā valsts reģistrā un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Dokumentos būs iekļauts arī kvadrātkods, kas ļaus pārbaudīt to autentiskumu valsts uzturētā tiešsaistes vietnē.
Papildus dokumentiem plānots pievienot informāciju par Latvijas izglītības sistēmu un kvalifikācijas līmeni latviešu un angļu valodā, kas atvieglos to izmantošanu ārvalstīs.
Pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem plānota pakāpeniski. No 2026./2027. mācību gada tikai elektroniski izsniegs vidējās izglītības atestātus, bet no 2027./2028. mācību gada - pamatizglītības apliecības. Līdz tam vēl būs iespējams saņemt dokumentus arī papīra formātā.
Noteikumu projekts paredz, ka elektroniskajiem dokumentiem dublikātus vairs neizsniegs, jo tie būs pastāvīgi pieejami reģistrā. Vienlaikus, ja nepieciešams, varēs pieprasīt dokumenta papīra kopiju. Savukārt papīra formā izsniegto dokumentu dublikātus turpmāk sagatavos elektroniski.
Ja izglītības iestāde, kas sākotnēji izsniegusi dokumentu, vairs nepastāv, elektronisko dokumentu izsniegs cita attiecīgās pašvaldības noteikta izglītības iestāde.
Jau šobrīd elektroniski izsniedz centralizēto eksāmenu sertifikātus. Jaunais regulējums šajā jomā būtiskas izmaiņas neparedz - saglabāta līdzšinējā kārtība, kādā tiek izsniegtas šo dokumentu kopijas un dublikāti.
Izmaiņas saistītas ar vienota izglītības dokumentu reģistra izveidi, kas ļaus centralizēti uzkrāt ne tikai informāciju par izsniegtajiem dokumentiem, bet arī pašus dokumentus un to pielikumus.
Plānots, ka reģistrā būs pieejama informācija par personas iegūto izglītību, sekmēm, kvalifikāciju, kā arī elektroniski parakstītie dokumenti un to pielikumi. Tos varēs sagatavot latviešu un angļu valodā, kā arī citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, ja to pieprasīs izglītības iestādes.
Iedzīvotāji saviem izglītības dokumentiem varēs piekļūt tīmekļvietnē "Latvija.gov.lv", kā arī nepieciešamības gadījumā piešķirt piekļuvi trešajām personām, piemēram, darba devējiem vai augstskolām, tai skaitā ārvalstu augstskolām.
Izglītības dokumentus plānots glabāt ilgtermiņā, un to dzēšana vai anonimizācija netiek paredzēta.