No Tokijas līdz Ņujorkai - "Riga Contemporary" mākslas mese izziņo otrā gada programmu
Laikmetīgās mākslas centrs izziņo "Riga Contemporary" laikmetīgās mākslas meses programmu. Mese šogad norisināsies no 2. līdz 5. jūlijam kultūrtelpā "Hanzas perons" Rīgā. Dalību tajā apstiprinājušas vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, un pilnu programmu plānots izziņot tuvāko nedēļu laikā. "Riga Contemporary" ir viena no vērienīgākajām laikmetīgās mākslas mesēm Baltijā un Austrumeiropā, un arī šovasar tā apmeklētājiem būs pieejama bez maksas, iepriekš reģistrējoties.
Pirmajā norises gadā mese četru dienu laikā pulcēja vairāk nekā 12 000 apmeklētāju un apvienoja 43 galerijas no 16 valstīm, piedāvājot vairāk nekā 100 mākslinieku darbus no Eiropas, Āzijas un Ziemeļamerikas. Šogad Riga Contemporary atgriežas ar paplašinātu programmu un vēl plašāku starptautisko dalībnieku loku. Mesi organizē Kim? Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Rīgas domi, un tās kuratoriālo virzību veido Kim? kopā ar Džefriju Rozenu (Jeffrey Rosen), Tokijas galerijas MISAKO & ROSEN līdzdibinātāju un organizācijas New Art Dealers Alliance līdzprezidentu.
"Riga Contemporary rada platformu, kurā reģiona galerijas satiekas ar starptautiski atzītiem nozares spēlētājiem. Ar pieejamu dalības maksu galerijām un bezmaksas ieeju apmeklētājiem mese rosina kultūras apmaiņu, sadarbību un zināšanu apriti, nevis komerciālu ekskluzivitāti," uzsver Kim? Laikmetīgās mākslas centra izpilddirektore Evita Goze. "Otrajā meses norises gadā mēs turpinām iesākto – veidot ilgtspējīgu laikmetīgās mākslas ekosistēmu reģionā, kura radošais potenciāls vēl nav līdzvērtīgi atspoguļots mākslas tirgus infrastruktūrā. Riga Contemporary apliecina, ka nozīmīgi mākslas notikumi nenotiek tikai lielajās metropolēs un ka mūsu reģionam ir savs unikāls spēks un balss."
No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai – Riga Contemporary mākslas mese otrajā gadā pulcēs galerijas no visas pasaules un Baltijas reģiona. Pilns dalībnieku saraksts tiks izziņots tuvāko nedēļu laikā.
Apstiprinātās starptautiskās galerijas: Bukia Vakhania (Tbilisi/Berlīne), Castiglioni (Milāna), eastcontemporary (Milāna), Gauli Zitter (Brisele), Good Weather (Čikāga), Ivan Gallery (Bukareste), Jenny's (Ņujorka), Kin (Brisele), Leto (Varšava), Longtermhandstand (Budapešta), Margot Samel (Ņujorka), MISAKO & ROSEN (Tokija), new garden galerie (Parīze), nico bernath (Bratislava), Pitted Dates (Helsinki), Polina Berlin (Ņujorka), PROVENCE (Cīrihe), Sic (Helsinki), TALA (Čikāga) un Weatherproof (Čikāga).
Apstiprinātās Baltijas galerijas: 427, Alma, ISSP Gallery, Kim?, LOOK! Gallery, Māksla XO, Part Time Gallery, TUR telpa (Rīga); Mākslas stacija Dubulti (Jūrmala); Artrovert, Temnikova & Kasela, Tütar Gallery (Tallina); Drifts, The Rooster Gallery, Vartai (Viļņa), Kogo Gallery (Tartu) un Meno Parkas (Kauņa).
Publiskā programma mākslas meses ietvaros norisināsies no 3. līdz 4. jūlijam
Meses publiskajā programma šogad paredzētas divu dienu diskusijas un lekcijas, kas būs bez maksas pieejamas visiem apmeklētājiem. Tajā piedalīsies galeristi, kuratori, muzeju direktori, kolekcionāri, mākslas kritiķi un mākslinieki, pievēršoties aktuālajiem procesiem laikmetīgās mākslas vidē: sākot ar reģionālo mešu lomu un muzeju darbību un beidzot ar privāto mecenātismu, korporatīvajām kolekcijām un mākslas tirgus attīstību.
Riga Contemporary laikmetīgās mākslas mese norisināsies no 2026. gada 2. līdz 5. jūlijam kultūrtelpā "Hanzas perons" (Hanzas iela 16A, Rīga). Ieeja bez maksas, iepriekš reģistrējoties vietnē rigacontemporary.com.