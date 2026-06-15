No piektdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts, pirmdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē
Šodien 20:41
Tramps norāda, ka Hormuza šaurums tiks pilnībā atvērts piektdien
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Hormuza šaurums tiks pilnībā atvērts tankkuģu plūsmai piektdien.
Runājot ar Francijas prezidentu Emanuēlu Makronu pirms G7 samita Francijā, Tramps piebilda: "Es nedomāju, ka mums būs vajadzīga liela palīdzība", lai paturētu šaurumu atvērtu.
Tramps sacīja, ka šaurums jau ir daļēji atvērts, lai gan turpinās mīnu meklēšana. Viņš atzinīgi novērtēja vienošanos ar Irānu, sakot: "Galvenais ir tas, ka Irānai nebūs kodolieroču."
ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā, Šveicē.