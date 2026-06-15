Kaboverde Pasaules kausā debitē ar neizšķirtu pret spēcīgo Spāniju
Kaboverdes vīriešu futbola izlase Pasaules kausa finālturnīrā debitējusi ar vēsturisku panākumu, Atlantā nospēlējot neizšķirti (0:0 ) pret 2010. gada Pasaules kausa čempioni Spāniju un izcīnot pirmo punktu turnīrā.
Pirmais bīstamais sitiens pa vārtiem notika vien 39. minūtē, kad Ferrans Torress no soda laukuma bumbu trāpīja pa vārtu pārliktni. Atlēkušo bumbu no soda laukuma vidus ar galvu zem pārliktņa raidīja Mikels Ojarsabals, taču Kaboverdes vārtsargs Vozinja novirzīja bumbu pāri vārtiem.
45. minūtē Torresa no dažiem metriem izpildīto sitienu vārtu kreisajā apakšējā stūrī, atvairīja Vozinja, bet 56. minūtē vārtsargs tika galā arī ar Fabiana Ruisa sitienu. 61. minūtē Kaboverdes izlase veica trīs maiņas. 73. minūtē bumbu vārtu vidū raidīja spānis Mikels Merino, vārtsargam tverot bumbu.
Pēc ne pārāk spēcīga Marka Kukureljas raidījuma bumbu tvēra Vozinja, bet Ojarsabals no soda laukuma sita pāri vārtiem. Mača kompensācijas laikā iespēja gūt vārtus bija arī Kaboverdes aizsargam Dinejam, taču bumbu pēc viņa sitiena ar galvu vārtu kreisajā stūrī pēc stūra sitiena izpildes tvēra Spānijas izlases vārtsargs Unai Simons.
2010. gada čempione Spānija ar talantīgo Laminu Jamalu un Ferranu Torresu priekšgalā ir viena no šī turnīra favorītēm. Spānija 18 gadu laikā trīsreiz ir uzvarējusi Eiropas čempionātā. Kaboverde savam pirmajam finālturnīram kvalificējās, apakšgrupā finišējot priekšā Ēģiptei.
Plkst. 22 Sietlā G grupas spēli sāks Beļģija un Ēģipte, plkst. 1 Maiami H grupā tiksies Saūda Arābija un Urugvaja, bet plkst. 4 G apakšgrupā Losandželosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Pasaules kausa spēļu tiešraides ir pieejamas televīzijas kanālā TV6 un "Go3 Sport" kanālos.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. 48 izlases ir sadalītas 12 grupās. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli notiks 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzas medaļu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā Katarā par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.