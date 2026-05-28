Cīņā par otro pusfinālu pasaules čempionātā Latvijas hokejistiem duelis pret sensacionālo Norvēģiju
Šodien plkst. 21:20 Šveices pilsētā Fribūrā Latvijas hokeja izlase pret Norvēģiju aizvadīs 2026. gada pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu. Tiešraide LTV7 kanālā.
Latvijas un Norvēģijas izlašu duelis ļaus kādai no ne top sešām valstīm hokejā (ASV, Kanāda, Šveice, Somija, Zviedrija, Čehija) sasniegt medaļu cīņas. Latvijas izlase pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā spēlēs sesto reizi un pirmo reizi kopš 2023. gada. Pirms trijiem gadiem izcīnīta vēsturiskā bronza. Norvēģijas hokeja izlase aizvada vienu no pagaidām labākajiem turnīrā valsts vēsturē. Tā atgriezusies čempionāta ceturtdaļfinālā pirmo reizi 14 gadu laikā. Norvēģiem labākā vieta ir ceturtā 1951. gadā, bet pēdējos 30 gados labākais rezultāts ir 2011. gadā ieņemtā sestā vieta.
Savstarpējo spēļu bilancē labāka Latvija
Līdz šim pasaules čempionātos abas komandas spēlējušas 14 reizes. Bilance par labu Latvijai – desmit uzvaras un četri zaudējumi. Tiesa pēdējos gados abu vienību spēles noslēgušās ar kādas komandas uzvaru ar vienas ripas pārsvaru.
Latvijas pārliecinošākā uzvara bijusi 1999. gadā (7:1), savukārt 2010. gada turnīrā izcīnīta sausā uzvara ar 5:0. Toreiz vārtos pārliecinošs bija Edgars Masaļskis, bet visus piecus vārtus latvieši iemeta trešajā periodā. Vēl viena sausā uzvara iegūta 3:0, bet bijis arī viens sausais zaudējums – 2012. gadā, kad norvēģi pēdējo reizi sasniedza labāko astotniekā, viņi grupā latviešus pārspēja ar 3:0.
Pēdējās trīs abu izlašu spēles noslēgušās ar kādas komandas vienas ripas pārsvaru. 2021. gadā turnīrā Latvijā norvēģi bija pārāki pēcspēles metienos (4:3). Tā izrādījusies līdz šim pēdējā norvēģu uzvara pār Latviju pasaules čempionātos.
2022. gadā Latvijas uzvaru ar 3:2 nodrošināja Roberts Bukarts, kamēr pēdējais savstarpējais duelis aizvadīts Latvijas bronzas gadā, 2023. gada grupā uzvarot ar 2:1. Toreiz uzvaras vārti šajā izlases modelī spēlējošajam Tomam Andersonam. Nevar nepieminēt 2018. gada spēli čempionāta ievadā, kad izlasē debitēja esošais kapteinis un gūto vārtu rekordists Rūdolfs Balcers. Tieši viņš, kurš ikdienā dzīvo Norvēģijā, guva divus vārtus, tostarp uzvaras nesošos papildlaikā, ļaujot turnīru sākt ar uzvaru (3:2).
Abas izlases vēl ne reizi nav spēkojušās viena pret otru izslēgšanas spēlēs. Pirms šī gada pasaules čempionāta abas Rīgā aizvadīja divas pārbaudes spēles, abās uzvaras gūstot Latvijai – 3:2 un 4:3. Abi panākumi tika izcīnīti grūtās cīņās, papildlaikā un pēcspēles metienos.
Rekordus labojošie latvieši
Latvijas hokeja izlase uz turnīru devās ar kaudzi debitantiem un mazpieredzējušiem hokejistiem, taču pagaidām tas nav bijis šķērslis demonstrēt aizraujošu hokeju.
Vārtos pārliecinošs ir Kristers Gudļevskis. Sešās spēlēs viņam 1,51 vidēji ielaisti vārti un 94,48 % atvairīti metieni. Tas viņu ierindo trešajā vietā starp čempionāta labākajiem vārtsargiem. Turnīrā Gudļevskim divas sausās spēles pret Vāciju (2:0) un Lielbritāniju (6:0). Viņš pievienojies Elvim Merzļikinam un Artūram Irbem kā vienīgajiem trim latviešu vārtsargiem ar diviem sausajiem mačiem viena čempionāta laikā. Vēl viens šāds mačs ierindos Gudļevski kā rekordistu.
Rūdolfs Balcers guvis jau septiņus vārtus. Spēlē pret Ungāriju ar pirmajiem vārtiem spēlē viņš kļuva par visvairāk vārtus guvušo hokejistu viena čempionāta laikā Latvijas izlases labā. Ar desmit rezultativitātes punktiem izlases kapteinis ir sestais rezultatīvākais visā turnīrā.
Ceturtais turnīra rezultatīvākais hokejists ir Sandis Vilmanis, kuram 11 punkti (4+7). Līdz ar to jau pēc grupu turnīra Vilmanis ir aizvadījis rezultatīvāko turnīru starp hokejistiem. 11 punkti bijuši arī Rihardam Bukartam, taču Vilmanis guvis par vieniem vārtiem vairāk (4+7, Bukartam bija 3+8).
Turnīra rezultatīvāko desmitniekā atrodas arī pirmās maiņas centrs Deniss Smirnovs. Viņam trīs gūti vārti un sešas piespēles. Tikai divas spēles izlasē līdz šim aizvadījis Eduards Tralmaks, taču tas nav liedzis iekrāt jau sešus punktus.
Ja pirmajās četrās spēlēs ar vārtu guvumiem labi neklājās (seši iemesti vārti), tad nākamajās trijās 18 goli. 24 gūtie vārti pasaules čempionāta grupā pie esošā formāta (astoņas komandas grupā) ir Latvijas hokeja izlases rezultatīvākais sniegums. Pirms ceturtdaļfināla spēles ar 24 precīziem metieniem no 173 jeb 13,87% realizāciju Latvija ieņem ceturto vietu turnīrā. Astoņi izmantotie vairākumi (četri pret Ungāriju) no 23 ļāvuši pakāpties uz otro labāko vairākumu čempionātā, bet mazākuma rādītājā Latvijai astotā vieta (ielaisti pieci vārti).
Norvēģiem atgriezies treneris dod uzrāvienu
Norvēģija līdz šim aizvadījusi sensacionālu turnīru. Tā atklāšanas spēlē ar 1:2 zaudēja Slovākijai, kas kļuva par norvēģu vienīgo zaudējumu pamatlaikā. Citā viņi pēc pamatlaika ar 5:6 piekāpās Kanādai.
Pārējos mačos uzvarēts – ar 4:0 Slovēnija un Itālija, pēc kā šokēta kaimiņvalsts Zviedrija (3:2) un pēc rezultāta pārliecinoši apspēlēta Čehija (4:1). Tieši uzvara pār čehiem vēlāk ļāva Norvēģijai ieņemt augsto otro vietu grupā.
Pirms šī gada čempionāta Norvēģijas hokeja izlases galvenā trenera amatā atgriezās Peters Tūresens. Viņš to vadīja ar laika posmā no 2016. līdz 2022. gadam, savukārt viņa dēls, Patriks (hokejista karjerā aizvadījis 106 spēles NHL) tagad ir izlases ģenerālmenedžeris. Tieši pie Tūresena Stavangeras “Oilers” sastāvā pirmos soļus profesionālajā hokejā spēra Rūdolfs Balcers.
Izlasē ir hokejisti, kuri ir pierakstījušies NHL klubos. Detroitas “Red Wings” 14 spēles šajā sezonā aizvadījis uzbrucējs Mikaels Bransegs-Nīgors. Viņš bija Eduarda Tralmaka komandas biedrs AHL klubā Grandrepidsas “Griffins”, kur pavadīja lielāko daļu sezonas (regulārajā turnīrā 44 punkti, izslēgšanas mačos astoņi). Pirmajās spēlēs pēc izlases pastiprināšanas viņš jau iekrājis četrus punktus (3+1).
2024. gada NHL draftā ar 23. numuru tika izraudzīts aizsargs Stjans Solbergs. Viņš NHL vēl nav debitējis, otro sezonu pavadot Amerikas hokeja līgā. Viņam šis ir trešais pasaules čempionāts – pirms gada seši punkti, no kuriem četri vārtu guvumi, bet šogad pagaidām viena piespēle.
Grupā Norvēģijas rezultatīvākais hokejists bija Zviedrijas augstākās līgas komandā “Leksands” (nākamajā sezonā pārcelsies uz “Rogle”) spēlējošais Tīnuss Luks Koblars. Viņš jau izcēlies ar astoņiem punktiem – pieciem vārtiem un trijām rezultatīvajām piespēlēm.
Norvēģiem ir augsta momentu realizācija – gūti vārti 25 no 168 metieniem (14,88%, otrā vieta turnīrā). Pagaidām nav veicies vairākumā – četri izmantoti no 23 (17,39%, 13. vieta). Savukārt strādā mazākums, kurā izdevies neielaist vārtus 23 no 26 (88,46%, ceturtā vieta turnīrā).
Ja Gudļevskis ir turnīra trešais labākais vārtsargs, tad ailīti augstāk ir Norvēģijas vārtu vīrs Henriks Haukelands, kurš sagādājis norvēģiem visas piecas grupu turnīra uzvaras. Turnīrā līdz šim viņa statistika ir 1,20 ielaisti vārti spēlē un 94,74% atvairīti metieni.
Latvijas un Norvēģijas pāra uzvarētājs nodrošinās dalību čempionātā līdz tā pēdējai dienai – respektīvi, par medaļām. Latvija uzvaras gadījumā to daris otro reizi četru gadu laikā. Pusfinālā uzvarētājai pretī stāsies Šveices un Zviedrijas pāra uzvarētājs.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Eduards Tralmaks (Grendrepidsas "Griffins", AHL).