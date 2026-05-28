Breda Pita jaunākais dēls Nokss piedzīvojis dramatiskas vizuālās pārmaiņas
Breda Pita un Andželinas Džolijas jaunākais dēls Nokss šonedēļ pārsteidzis ar krasām pārmaiņām izskatā - vien dažas dienas pēc tam, kad fani bija sajūsmināti par viņa lielo līdzību ar tēvu. Tagad 17 gadu vecais puisis iedvesmojies no savas mammas spilgtā deviņdesmito gadu stila. Arī Andželinai reiz bija oranži mati, kā tagad Noksam.
17 gadu vecais Nokss, kurš dzimis Pita un Džolijas 12 gadu ilgajās attiecībās, pagājušajā nedēļā piesaistīja uzmanību māsas Zaharas izlaidumā. Viņam bija īsi tumši mati ar gaiši blondiem galiem. Šī frizūra daudziem atgādināja Breda Pita jaunības stilu. Taču te līdzība ar tēvu beidzas. Iznākot no Taizemes boksa “Muay Thai” nodarbību telpām Losandželosā šajā nedēļā, paparaci nofotografējuši puisi ar spilgti oranžiem matiem, kas atsauca atmiņā Andželinas Džolijas drosmīgo 90. gadu tēlu.
Noksa jaunais stils ļoti atgādināja “Oskara” balvas ieguvējas izskatu 1999. gadā. Slaveno aktieru dēls pēc treniņa izskatījās noguris, un pie labās acs bija manāms neliels savainojums, kas iespējams, gūts nodarbībā.
Nokss nesen kopā ar mammu Andželinu Džoliju un vecākajiem brāļiem Paksu un Medoksu apmeklēja Spelmana koledžu Atlantā, Džordžijas štatā. Puiši devās uz māsas Zaharas izlaidumu, taču Breda Pita šajā pasākumā nebija. Turklāt Zahara ceremonijā atkārtoti neizmantoja tēva uzvārdu un bija pieteikta kā Džolija.
Nokss, viņa dvīņu māsa Vivjena un vecākā māsa Šilo piedzima Džolijas attiecībās ar Pitu, kas beidzās ar šķiršanos 2016. gadā.
Zahara pirmo reizi publiski atteicās no tēva uzvārda jau 2023. gada nogalē, kad pievienojās studentu korporācijai augstskolā. Nav zināms, ko Zahara plāno darīt pēc mācību beigām, taču pēc psiholoģijas studijām un specializācijas izglītības jomā viņai pavērušās dažādas iespējas.
Džolija un Pits bija kopā aptuveni desmit gadu, apprecējās 2014. gadā, bet jau divus gadus vēlāk iesniedza šķiršanās prasību. Džolija kā šķiršanās iemeslu minēja nesamierināmas domstarpības, vēlāk arī apsūdzot Pitu vardarbībā pret viņu un bērniem. Aktieris šos apgalvojumus noliedzis.
Andželinas Džolijas un Breda Pita dēla Noksa dažādās matu krāsas pēdējā gada laikā
Vairākus gadus ilgusī saspringtā šķiršanās lieta oficiāli noslēdzās 2024. gada nogalē. Kopš tā laika vairāki bērni atteikušies no Pita uzvārda. Arī Šilo izmanto tikai mammas uzvārdu. Viņa juridiski atteicās no tēva uzvārda dienā, kad atzīmēja 18. dzimšanas dienu 2024. gada vasarā. No Pita uzvārda atteicies arī dēls Medokss un meita Vivjena, taču nav zināms, vai tas izdarīts juridiski. Viņi kā Džoliji sevi pozicionējuši profesionālajās gaitās, kad strādāja pie mammas projektiem.