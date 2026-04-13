Uz pieciem gadiem pagarināts Rīgas lidostas valdes priekšsēdētājas Odiņas pilnvaru termiņš
Rīgas lidostas padome ir apstiprinājusi Rīgas lidostas valdes priekšsēdētājas Lailas Odiņas pilnvaru termiņa pagarināšanu uz nākamo piecu gadu termiņu no ceturtdienas, 16. aprīļa, informēja lidosta.
Lidostā skaidro, ka lēmums pieņemts, izvērtējot Odiņas līdzšinējo darbību valdes priekšsēdētājas amatā, sasniegtos rezultātus uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanā, kā arī nodrošināto uzņēmuma darbības stabilitāti un nepārtrauktību.
Odiņa Rīgas lidostu vada kopš 2020. gada pavasara, bet aviācijas nozarē strādā kopš 1995. gada, un viņas profesionālā pieredze aptver gan operacionālo vadību, gan cilvēkresursu pārvaldību, gan stratēģisko plānošanu, informē lidostā.
Pirms pievienošanās Rīgas lidostas komandai Odiņa ieņēmusi vadošus amatus vairākās aviokompānijās, kā arī strādājusi Transporta un sakaru institūta valdē un Rīgas lidostas padomē. 2024. gadā Odiņu ievēlēja Starptautiskās lidostu padomes ("ACI Europe") valdē, kā arī kopš 2020. gada viņa ir arī Latvijas Aviācijas asociācijas padomes priekšsēdētāja.
Rīgas lidostas padomes priekšsēdētājs Juris Kanels norāda, ka Rīgas lidostai kā valstij svarīga infrastruktūras objekta pārvaldītājam īpaši nozīmīga ir atbildīga, profesionāla un konsekventa vadība. "Odiņas kundzes līdzšinējais darbs apliecina viņas spēju nodrošināt gan uzņēmuma stratēģisko attīstību, gan valsts un sabiedrības interesēm atbilstošu darbību," viņš atzīme.
Savukārt Odiņa norāda, ka, lai gan lidostas izaugsmi pēdējos gados būtiski ietekmējusi ģeopolitiskā nenoteiktība un strauji mainīgie apstākļi aviopārvadājumu nozarē, uzņēmums ir turpinājis konsekventu darbu izvirzīto mērķu sasniegšanai, nodrošinot stabilu finanšu darbību, mērķtiecīgi ieguldot infrastruktūras attīstībā un ilgtspējas un inovāciju projektos, lai sniegtu aviopārvadātājiem un pasažieriem visaugstākās kvalitātes pakalpojumus.
"Mana prioritāte, ņemot vērā jaunos izaicinājumus aviācijas nozarē, ir, sabalansējot pārvadātāju intereses un lidostas investīciju vajadzības, turpināt šo attīstības ceļu, konkurētspējas stiprināšanai stratēģiski pilnveidojot Rīgas lidostas tarifu politiku atbilstoši tirgus situācijai un īstenojot uzņēmuma nākotnei svarīgos lielos infrastruktūras projektus - Rīgas lidostas jaunā termināļa būvniecību un lidostas pilsētas "RIX Airport City" attīstību," uzsver Odiņa.
Jau ziņots, ka Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 7,111 miljoni pasažieru, kas ir 2024. gada līmenī. Salīdzinājumā ar pirmspandēmijas laiku jeb 2019. gadu Rīgas lidostā apkalpoto pasažieru skaits pērn bija par 9% mazāks.
Lidostā pagājušajā gadā apkalpoti kopumā 63 155 lidojumi, kas arī ir 2024. gada līmenī, bet apkalpoto aviācijas kravu apmērs pieaudzis par 7% - līdz 20 147 tonnām.
Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.