FOTO: Evika Siliņa piešķir atvaļinājumus virknei “Vienotības” ministru - kur viņi visi reizē devās?

Virkne "Vienotības" līderu kopīgi atlido no Milānas
Iepriekšējās nedēļas izskaņā acīs iekrita kāda grūti nepamanāma sakritība – Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) vienlaikus piešķīra atvaļinājumus virknei savas partijas valsts amatpersonu.
Sākot interesēties par to, kas varētu būt iemesls šādai vēlmei (vai sakritībai?) vienlaikus doties īsā atpūtā, sākotnēji nebija it nekādu pavedienu.
Taču pavisam drīz vairāki avoti informēja, ka teju visi atvaļinājumus saņēmušie politiķi grupā manīti lidostā “Rīga”. Par to pavisam drīz ziņoja arī atsevišķi “X” vietnes lietotāji.
Vakardienas ceļotāji uz Milānu reportē, ka vesels bars @Jauna_Vienotiba kadru: @aseradens @ZKLukasevica @veselibasmin Hosams, @VilnisKirsis @ineselibina @EdmundsJurevics, @dacemelbarde u.c. devušies uz Milānu. Kas tad tur par šabašu? Un kāpēc @EvikaSilina nepaņēmāt līdzi? 😳🤔 pic.twitter.com/fXEKaIqm59— Luna 🇱🇻🇺🇦 (@MagnaLunaCarta) April 10, 2026
Konkrēti runa ir par sekojošām JV valsts amatpersonām: finanšu ministrs Arvils Ašeradens, veselības ministrs Hosams Abu Meri, Saeimas deputāte Inga Bērziņa, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars.
Aculiecinieki gan ziņo, ka kopā ar šiem lidmašīnā kāpušas arī citas zināmas JV sejas, tostarp Vilnis Ķirsis, Saeimas deputāts Edmunds Jurēvics, kā arī izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.
Turpinot interesēties par JV valdes pārstāvju kopīgo ceļojumu, noskaidrojās, ka visticamāk atpakaļceļā visi dosies ar “airBaltic” reisu Milāna-Rīga svētdienas vakarā.
Šī reisa ielidošana bija paredzēta pulksten 21:35. Uz to brīdi Jauns.lv atradās lidostā, lai sagaidītu. Īsi pēc paredzētās ielidošanas pa konkrētajām lidostas durvīm ārā – viens pēc otra, ieturot distanci – nāca visi atvaļinājumu saņēmušie un iepriekš 9. aprīlī izlidojam grupā pamanītie JV valdes locekļi.
Jauns.lv rīcībā ir pagaidām neapstiprināta informācija par to, kur un ar kādu mērķi devās prāvu nodokļu maksātāju naudas daļu saņemošās varas partijas pārstāvji, kuri cita starpā ieņem augstus valsts amatus.
Drīzumā vērsīsimies pie JV un citiem iesaistītajiem ar jautājumiem, atklāsim un skaidrosim – ko tādu JV darīja neticami greznos apstākļos, kas nebija paveicams tepat Latvijā.