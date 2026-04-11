Atgriežas vides akcija “Dod riepām otru dzīvi”
Tukumā, Talsos un Kandavā atgriežas vides akcija “Dod riepām otru dzīvi”.
Sākoties pavasara riepu maiņas sezonai, Tukuma, Talsu un Kandavas iedzīvotāji aicināti bez maksas nodot nolietotās riepas.
Riepas ir videi kaitīgas preces, tāpēc ir svarīgi to utilizēšanu uzticēt atbilstošiem pārstrādes uzņēmumiem. Jāatceras, ka nolietotās riepas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, kā arī atstāt ceļa malās vai mežā, jo tas rada kaitējumu videi. Par šādām darbībām fiziskām un juridiskām personām var piemērot naudas sodu.
Nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas tiks pieņemtas SIA “AAS “Piejūra”” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos:
Tukuma pārkraušanas un šķirošanas stacijā, Tukumā, Dienvidu ielā 1 – 17. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 18.00; 18. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Kandavas pārkraušanas stacijā, Kandavā, Daigones ielā 20
24. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 16.00;
25. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 12.00.
CSA poligonā “Janvāri”, Talsu novadā – 24. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 19.00; 25. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Akcijas periodā no vienas automašīnas iespējams nodot vienu riepu komplektu (četras vieglo automašīnu riepas bez diskiem). Iebraucot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, var tikt reģistrēts automašīnas numurs vai jāuzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība.
Nododot riepas pārstrādei, tiek samazināta to negatīvā ietekme uz vidi un nodrošināta materiālu atkārtota izmantošana. Savāktās riepas tiek šķirotas un sagatavotas pārstrādei, pēc tam nogādātas specializētās rūpnīcās Eiropā, kur tās pārtop granulās. Tās izmanto sporta laukumu segumu izgatavošanā, ceļu būvē, celtniecībā un dažādu tehnisku izstrādājumu ražošanā.
Vides akciju “Dod riepām otru dzīvi” organizē AS “AJ Power Recycling” sadarbībā ar SIA “3R” un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””.
