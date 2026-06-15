Traģisks negadījums Viļņā: pakļūstot zem divām automašīnām, iet bojā 16 gadus vecs jaunietis
Lietuvas galvaspilsētā Viļņā naktī noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā dzīvību zaudējis 16 gadus vecs pusaudzis. Pārvietojoties ar elektrisko velosipēdu, jaunietis pēkšņi izbrauca uz brauktuves, kur viņu notrieca viena automašīna, bet mirkli vēlāk pārbrauca pāri vēl viens spēkrats.
Naktī uz pirmdienu Viļņas centrā ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā 16 gadus vecs elektriskā velosipēda vadītājs, atsaucoties uz Lietuvas Policijas departamentu, vēsta portāls "Lrytas.lt".
Negadījums noticis ap plkst. 4.35. Saskaņā ar sākotnējo informāciju 2010. gadā dzimušais jaunietis ar elektrisko velosipēdu pēkšņi izbraucis uz brauktuves.
Tobrīd pusaudzi notrieca automašīna "Toyota Prius", kuru vadīja kādas ārvalsts pilsonis. Pēc spēcīgā trieciena velosipēdists nokrita uz brauktuves, un viņam uzbrauca tajā pašā virzienā sekojošā automašīna "Toyota Corolla", kuras vadītājs nepaspēja laikus nobremzēt. No gūtajām traumām pusaudzis notikuma vietā mira.
Policijas pārbaudes liecina, ka abi iesaistīto automašīnu vadītāji negadījuma brīdī nav bijuši alkohola reibumā. Lai noskaidrotu visus traģiskā negadījuma apstākļus, sākta izmeklēšana.