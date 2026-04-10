Aizliedz slēgt līgumu konkursā par Eiropas digitālās identitātes maka izstrādi
Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) aizliedzis Valsts digitālās attīstības aģentūrai (VDAA) slēgt iepirkuma līgumu ar konkursa "Eiropas digitālās identitātes maka (EDIM) izstrāde, ieviešana, attīstīšana un uzturēšana" uzvarētājiem, liecina informācija IUB mājaslapā.
VDAA uzdots novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus un atkārtoti izvērtēt konkursā iesniegtos pieteikumus.
VDAA pērn novembrī izsludināja EDIM izstrādes konkursu. Iepirkums tika īstenots, izmantojot dialoga procedūru, kas paredz dialogu ar kandidātiem, lai definētu prasības projektam, nodrošinot efektīvu risinājumu un sabalansētu risku sadalījumu.
Konkursa dialoga posmos plānota kandidātu atlase, sarunas ar tiem par iepirkuma priekšmetu, prasībām un līguma noteikumiem, uzaicinājums iesniegt galīgos piedāvājumus un piedāvājumu vērtēšana. VDAA norāda, ka šī procedūra ļauj izmantot kandidātu zināšanas prasību definēšanā.
Projekta mērķis ir izveidot universālu un drošu piekļuves mehānismu digitālajiem pakalpojumiem valsts un privātajā sektorā. Iecerēts, ka EDIM būs vienots digitālās identitātes risinājums, kas iedzīvotājiem visā Eiropas Savienībā (ES) nodrošinās vietu personīgo dokumentu glabāšanai un pārvaldībai - pases, autovadītāja apliecības, diplomi, pilnvaras un citi apliecinājumi. Tāpat risinājums piedāvās drošu autentifikāciju un elektronisko parakstīšanos mobilajā ierīcē, kā arī digitālo norēķinu funkcionalitāti valsts e-pakalpojumos. EDIM kalpos arī kā vienota platforma saziņai ar valsts iestādēm, integrējoties ar e-adreses sistēmu.
Projekta īstenošana plānota līdz 2029. gadam. Sākotnējai digitālā maka versijai ar pamatfunkcionalitāti jābūt izstrādātai līdz 2026. gada decembrim.
Kā skaidro VDAA, lietotājs pats kontrolēs, ar ko un kādā situācijā dalīties ar saviem datiem, nodrošinot maksimālu drošību un privātumu.
Konkursā par EDIM izstrādi tika iesniegtas trīs sūdzības. Tās iesniedza SIA "X Infotech", Itālijas uzņēmums "Namirial", kā arī personu apvienība SIA "Baltic Software Factory", SIA "Lightsoft solutions" un SIA "Expert Quality".
SIA "X Infotech" sūdzība bija par konkursa dalībnieka izslēgšanu no turpmākās dalības, jo noteiktajā termiņā nebija iesniegtas atsevišķas ārvalstu kompetento iestāžu izziņas par patieso labuma guvēju. Šī sūdzība tika atzīta par pamatotu.
"Namiral" norādīja uz neatbilstību konkursa kandidātu atlases nolikumā attiecībā uz prasībām datu aizsardzības speciālistam. Arī šī sūdzība tika atzīta par pamatotu.
Personu apvienības sūdzība bija par izslēgšanu no konkursa patiesā labuma guvēja, iespējams, neizpildīto nodokļu saistību dēļ. Šī sūdzība tika atzīta par nepamatotu.