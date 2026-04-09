Babītes Rododendru parkā četrus vakarus notiks ziedēšanas svētku koncerti
No 26. līdz 29. maijam Babītes Rododendru parkā norisināsies tradicionālie Rododendru ziedēšanas svētki, kad ziedēšanas kulminācijas brīdī četrus vakarus apmeklētājus priecēs izcilu mākslinieku koncerti uz īpašas ūdens skatuves.
26.maijā plkst.20 svētku atklāšanas koncertā “Ir viens vakars maigā maijā” klausītājus priecēs pasaulslavenais latviešu tenors Aleksandrs Antoņenko, kura balss skanējusi un skan lielākajos opernamos Berlīnē, Londonā, Oslo, Milānā, Parīzē , Grācā u.c. un, protams, mūsu Baltajā namā (Latvijas Nacionālajā operā). Dziedātāja repertuārā ir visas vadošās tenora partijas: Verdi Otello, Pučīni Kalafs, Kavaradosi un De Grijē u.c. Savukārt šajā brīnišķīgajā pavasara vakarā kopā ar savu ilggadīgo koncertmeistari Lailu Holbergu dziedātājs klausītājiem piedāvās īpašu koncertprogrammu: latviešu komponistu un Riharda Štrausa solodziesmas, kā arī itāļu komponistu operu ārijas.
27.maijā plkst.20 uz koncertprogrammu klausītājus aicinās dziedātāja balss īpašniece Ance Krauze un pianists Romāns Vendiņš. “Šim rododendru ziedēšanas laikam, manuprāt, labi piestāvēs kaut kas romantisks, gaišs priecīgs un viegls: Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna, Jāņa Strazda un arī citu latviešu komponistu dziesmas,” gaidāmo koncertu ieskicē Ance, kura par savu sniegumu vairākkārt tikusi nominēta Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvai “Zelta mikrofons” (un to arī vairākkārt saņēmusi). Savas karjeras laikā dziedātāja veiksmīgi sadarbojusies ar Maestro Raimondu Paulu, dziedātāju Normundu Rutuli, gan ar komponistu Jāni Lūsēnu programmā “Violets”, gan Jāni Strazdu programmā “Neturi, kad pļavā brienu”, kurā iekļautas vairāku komponistu dziesmas.
28.maijā plkst.20 dziedātāja Marija Naumova kopā ar saviem draugiem – brīnišķīgajiem mūziķiem Rolandu Beleviču, Egoru Kovaikovu un Norbertu Skrauci – aicina klausītājus uz īpašu koncertu “Vasaras nakts”. “Ziedēšanas laikā dārzs pārtaps par dabisku skatuvi, kur krāšņie rododendri, vakara gaiss un mūzika saplūdīs vienā noskaņā. Šajā vakarā varēs ieelpot vasaru – klausoties melodijās un ļaujoties siltajiem latino ritmiem, kuri piepildīs dārzu ar dzīvīgumu un vieglu sapņainību,” saka dziedātāja. Koncertā skanēs Raimonda Paula, Valda Atāla un Nika Matvejeva mūzika, kā arī Marijas franču drauga Sebastjena Žiņjo (Sebastien Giniaux) skaņdarbi ar Jāņa Petera, Māras Zālītes, Kārļa Vērdiņa un Marta Pujāta vārdiem. Vasarīgajā atmosfērā skanēs arī dziesmas franču un spāņu valodā. Tas būs vakars starp ziediem un melodijām – maigs, dzīvīgs un mazliet sapņains. “Gaidīsim jūs uz tikšanos rododendru ziedos!”
29.maijā plkst.20 Rododendru ziedēšanas svētku noslēgumā koncertēs izcilais dziedātājs IGO un ģitārists Aivars Hermanis. Kā pauž pats dziedātājs, šā romantiskā koncerta laikā skanēs ziedēšanu veicinošas kompozīcijas un būs iespēja baudīt labi zināmas dziesmas no grupu “Līvi” un “Remix” repertuāra. “Ukuleles pavadījumā labi izklausīsies dziesmas ne tikai no mana “zelta” repertuāra, bet arī pēdējā laikā sacerētās dziesmas. Tāpēc – esiet gatavi gan uz noskaņas pilniem mirkļiem, gan jautriem brīžiem, kopā dziedot “Zīlīti”, “Kā senā dziesmā”, “Bet dzīvē viss ir citādāk” un citas dziesmas,” aicina mākslinieks.
Koncertos būs iespēja baudīt vīnu, šampanieti un uzkodas. Skatītājiem lūgums līdzi ņemt pledu vai saliekamo krēslu, kā arī odu aizbaidīšanas līdzekļus. Ieeja koncertu norises vietā – sākot no plkst. 19; koncertu sākums – plkst. 20.
Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā. Tuvojoties pasākumam, biļešu cenas var paaugstināties. Uz katru no koncertiem jāiegādājas atsevišķa ieejas biļete.