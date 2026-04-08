Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā komandieris uz laiku atstādināts no amata
Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā komandieris pulkvedis Džeimss Smits uz laiku atstādināts no amata saistībā ar apsūdzībām par kompensāciju un pabalstu sistēmas pārkāpumiem.
Kanādas Militārā policija apsūdzību Smitam izvirzīja 31. martā. Viņš apsūdzēts par kaitējumu kārtībai un disciplīnai saskaņā ar Kanādas Nacionālās aizsardzības likumu.
"Šodien, rūpīgi apsverot visus būtiskos faktorus un nodrošinot procesuālo taisnīgumu, esmu pieņēmis lēmumu uz laiku atcelt pulkvedi Dž. Smitu no Latvijas operatīvās grupas komandiera amata," paziņoja ģenerālleitnants Stīvs Boivins.
"Šis lēmums ir pieņemts, lai nodrošinātu vadības nepārtrauktību un operāciju efektīvu norisi, kamēr pret pulkvedi Smitu izvirzītā apsūdzība tiek izskatīta militārās justīcijas sistēmā," norādīts Boivina paziņojumā.
Kanādas kontingenta pagaidu komandēšanu Latvijā uzņemsies pulkvežleitnants Džoels Meilijs, kas, visticamāk, amatā paliks līdz vasaras vidum, kad darbu pārņems jauna vadības komanda.
"Pulkvedim Smitam tiks uzticēti citi pienākumi Kanādā, līdz lieta tiks pabeigta," paziņoja Boivins.
Izmeklēšana pret Smitu sākās pagājušā gada maijā. Nedz Kanādas Aizsardzības ministrija, nedz Kanādas bruņotie spēki neatklāja, par ko tieši Smits tiek turēts aizdomās. Boivina paziņojumā teikts, ka viņiem "šobrīd nav sīkākas informācijas, ko izpaust".
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandiera Kaspara Pudāna padomnieks Roberts Skraučs teica, ka apsūdzības izvirzīšanā NBS Militārā policija nav bijusi iesaistīta, līdz ar to NBS nevarot komentēt konkrēto gadījumu.
"Kā jebkuras apsūdzības gadījumā, tiesības to komentēt pēc būtības ir tikai cēlējam un saņēmējam," uzsvēra Skraučs.