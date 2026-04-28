Kristiāns Belohvoščiks
Vakar 23:38
Kristiāns Belohvoščiks triumfē "Tour of Benin" velobrauciena pirmajā posmā
Latvijas riteņbraucējs Kristiāns Belohvoščiks otrdien uzvarēja "Tour of Benin" (UCI kat. 2.2) daudzdienu velobrauciena pirmajā posmā.
Latviešu riteņbraucējs, kurš pārstāv "Bike Aid" komandu, 126,4 kilometrus garo posmu ar diviem sprinta starpfinišiem veica divās stundās 45 minūtēs un 50 sekundēs, finiša spurtā apsteidzot Aleksandru Maieru no Maurīcijas izlases.
Par sasniegto rezultātu Belohvoščiks nopelnīja septiņus UCI ranga punktus.
Jau ziņots, ka prologā Belohvoščiks ieņēma otro vietu, uzrādot tādu pašu laiku kā uzvarētājs un komandas biedrs Oskars Šemps no Vācijas.
Latvijas sportists pēc pirmā posma ir kopvērtējuma līderis, tuvāko sekotāju Maieru apsteidzot par 26 sekundēm.
Kopumā 21. "Tour of Benin" velobraucienā būs pieci posmi, sacensībām noslēdzoties sestdien.