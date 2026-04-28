"Fenerbahce" ar uzvaru pār "Žalgiri" sāk Eirolīgas "play-off", līksmo arī grieķu "Olympiacos" un "Panathinaikos"
Stambulas "Fenerbahce" bez Latvijas basketbolista Artūra Žagara sastāvā otrdien izcīnīja uzvaru ULEB Eirolīgas ceturtdaļfināla sērijas pirmajā mačā. "Fenerbahce" mājās ar 89:78 (22:20, 25:9, 18:28, 24:21) pārspēja Kauņas "Žalgiris" un sērijā līdz trīs uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0.
Laukuma saimnieku uzvaru ar 26 punktiem sekmēja Tariks Biberovičs, Veids Boldvins noslēdz maču ar 17 punktiem, bet vēl 15 gūtos punktus pievienoja Teilens Hortons-Takers.
Kauņas komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Naidžels Viljamss-Goss, kurš arī tika pie sešām rezultatīvām piespēlēm, bet vēl 19 punktus guva Mozess Raits.
Citos ceturtdaļfināla pirmajos mačos otrdien uzvaras izcīnīja arī regulārās sezonas uzvarētāja Pirejas "Olympiacos" un Atēnu "Panathinaikos". "Olympiacos" savā laukumā ar 91:70 (19:20, 26:16, 21:15, 25:19) uzvarēja "Monaco", sērijā panākot 1-0.
Pirejas vienībā Saša Vezenkovs izcēlās ar 20 gūtajiem punktiem, kamēr pa 13 punktiem iekrāja Evans Furnjē, Korijs Džozefs un Nikola Milutinovs, kurš arī izcīnīja desmit bumbas zem groziem. Viesu rindās Maiks Džeimss iekrāja 19 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles.
"Panathinaikos" viesos ar 68:67 (23:15, 16:17, 15:17, 14:18) apspēlēja "Valencia", sērijā izvirzoties vadībā ar 1-0. Viesu labā 21 punktu guva Kandriks Nans, bet pa 12 punktiem pievienoja Timotijs Šortss un Matiass Lesors. Valensijas vienībā rezultatīvākais ar 15 gūtajiem punktiem bija Žans Montero.
Trešdien vēl pirmo ceturtdaļfināla maču aizvadīs Madrides "Real" ar Telavivas "Hapoel".
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnījās "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".