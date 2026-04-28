Dainis Krištopāns spēlē pret "Porto"
Dainis Krištopāns palīdz "Melsungen" ar uzvaru sākt EHF Eiropas līgas ceturtdaļfinālu
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns otrdien guva trīs vārtus Vācijas kluba "Melsungen" uzvarā Eiropas Handbola federācijas (EHF) Eiropas līgas ceturtdaļfināla pirmajā mačā. "Melsungen" mājās ar 28:23 (12:8) pārspēja Portugāles vienību "Porto".
Krištopāns realizēja trīs no deviņiem metieniem. Melzungenes komandā rezultatīvākais ar astoņiem gūtiem vārtiem bija Davids Mandičs, kamēr "Porto" labā sešus vārtus guva Rui Silva.
Uzvarētāja tiks noskaidrota divu maču summā, un atbildes spēle paredzēta pēc nedēļas.
Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas līgas čempioniem kļuva Vācijas kluba "Flensburg-Handewitt" handbolisti, bet "Melsungen" ieņēma ceturto vietu. Pēc EHF Čempionu līgas EHF Eiropas līga ir Eiropas klubu otrā līmeņa turnīrs.