"Stabilitātei!" partija "salūst" un dzēš prokuratūras norādīto saturu, kura dēļ grasījās lemt par partijas darbības apturēšanu
Līdz ar to, ka partija "Stabilitātei!" izdzēsusi brīdinājumā norādītos ierakstus, Ģenerālprokuratūrai zudis pamats vērsties tiesā ar pieteikumu par partijas darbības apturēšanu.
Gatavojot tiesai pieteikumu par politiskās partijas "Stabilitātei!" darbības apturēšanu saistībā ar tās brīdinājumā noteikto prasību nepildīšanu, Ģenerālprokuratūra trešdien, 25. martā, konstatēja, ka ieraksti partijas "Facebook" kontā, "TikTok" un "YouTube" kanālā ir dzēsti.
Partija prokuratūrai ir apstiprinājusi šo ierakstu dzēšanu, līdz ar to brīdinājumā noteiktās prasības ir izpildītas un Ģenerālprokuratūrai nav likumīga pamata vērsties tiesā ar pieteikumu par "Stabilitātei!" darbības apturēšanu.
Pabeidzot pārbaudi par "Stabilitātei!" darbības atbilstību Politisko partiju likuma prasībām, 2025. gada 30. decembrī Ģenerālprokuratūra nosūtīja politiskajai partijai brīdinājumu par Politisko partiju likumā noteiktā aizlieguma nepieļaujamību.
Pārbaudē konstatēts, ka partijas darbība, atsevišķiem partijas biedriem paužot sabiedrību šķeļošus vēstījumus, ir vērsta uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu, kā arī tās darbībā ir saskatāma informatīva atbalsta (propagandas) sniegšana Krievijai.
Partijai bija uzdots līdz 7. februārim dzēst brīdinājumā norādītās informācijas izplatīšanu sociālajos tīklos, kā arī pārskatīt partijas sociālajos tīklos ievietoto informāciju, vai tā atbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz politisko partiju darbību, un veikt pasākumus, lai turpmāk netiktu izplatīti tādi vēstījumi vai veiktas tādas darbības, kas ir pretrunā Politisko partiju likumam.
4. februārī Ģenerālprokuratūrā saņemts partijas iesniegums, kurā partija informēja, ka prokurora brīdinājumu uzskata par nepamatotu. Ja netiek novērts pārkāpums, prokuroram ir tiesības vērsties ar pieteikumu tiesā. Atbilstoši Politisko partiju likumam tiesa var apturēt partijas darbību uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja partija pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas brīdinājumā noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumus.
Izvērtējot partijas paustos iebildumus saistībā ar partijai izteikto brīdinājumu kopsakarā ar prokuratūras rīcībā esošo informāciju un marta sākumā tika pieņemts lēmums gatavot pieteikumu tiesai par partijas darbības apturēšanu, taču, ņemot vērā jaunos apstākļus, tas netiks darīts.
Rosļikovs savu vainu nesaredz
"Stabilitātei" līderis Aleksejs Rosļikovs iepriekš pauda viedokli, ka Ģenerālprokuratūras brīdinājums "Stabilitātei" ir izrēķināšanās ar partiju. Politiķis apgalvoja, ka nekad nav vērsies pret Latvijas valsti vai latviešu valodu.
Iesniedzot atbildi uz Ģenerālprokuratūras izteikto brīdinājumu, Rosļikovs iepriekš pie Ģenerālprokuratūras ēkas medijiem paziņoja, ka partija nepildīs Ģenerālprokuratūras brīdinājumā izteiktās prasības un ir gatava, ka tiks pieņemts lēmums par partijas likvidēšanu, pret kuru politiskais spēks savukārt būšot gatavs tiesāties.
Iepriekš arī ziņots, ka partijas līderis Rosļikovs ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Pērnā gada nogalē prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret Rīgas domes deputātu, partijas "Stabilitātei!" līderi un bijušo Saeimas deputātu Rosļikovu par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Bijušajam Saeimas deputātam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā. Šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā izbeigts, jo izmeklēšanas laikā tam netika iegūti pietiekami pierādījumi.