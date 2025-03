FOTO: pagājuši trīs gadi kopš Krievijas īstenotā slaktiņa Bučā. "Pasaule toreiz redzēja, ko patiesībā nozīmē Krievijas okupācija!"

Bučas mērs Anatolijs Fedoruks paziņoja, ka noslepkavoto ukraiņu piemiņai pilsētā plānots uzcelt memoriālu, netālu no masu kapu vietas, kur 2022. gada aprīlī notika ekshumācijas. „Šis memoriāls stāstīs par 33 dienu okupāciju – nevis ar skaitļiem vai datumiem, bet ar formu, materiālu un klusumu. Galvenā struktūra būs apvērsta, simbolizējot to cilvēku dzīves, kuri visu zaudēja. Koridors vedīs pazemē un pēc tam atkal iznāks gaismā, atspoguļojot ceļu no baiļu tumsas uz cerību. Netālu atradīsies mākslīgs dīķis, ko ieskaus plāksnes ar upuru vārdiem. Katrs vārds tiks izgaismots naktī kā piemiņas simbols, kas nekad nezūd,” sacīja Fedoruks.