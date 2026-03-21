Daugavpilī boksējas ar elektrības skapi, Liepājā šaudās no balkona, likumsargi ķersta suņus, lapsas un roņus: kriminālā province
Vairāki Daugavpils jaunieši pēc alkohola nobaudīšanas nolēma nodarboties ar visai savdabīgu trīscīņas veidu - vispirms miskastes spārdīšanu, tad boksēšanos ar elektrības sadales skapi un pēc tam ar bēgšanu no policijas. Tomēr viņi zaudēja, uzvarēja Daugavpils pašvaldības policija.
Bet Ādažu novada pašvaldības policisti dzenas pakaļ daudz ātrākiem skrējējiem – suņiem, kuri izmukuši no savām suņu būdām. Bet kādai lapsai viņiem pakaļ nevajadzēja dzīties. Tā pati bija izskrējusi no meža, lai nokļūtu likumsargu rokās. Savukārt Liepājas policistiem nācās savaldīt kādu liepājnieku, kurš šaudījās no daudzstāvu nama balkona Ezerkrastā.
Daugavpils jauniešu nakts huligāniskā ālēšanās
Pagājušās nedēļas otrdienas naktī Daugavpils pašvaldības policijas videonovērošanas posteņa darbinieku redzeslokā nonāca aizdomīga jauniešu grupa, kas publiskā vietā lietoja alkoholiskos dzērienus. Viens no jauniešiem sāka gāzt atkritumu konteinerus un vēlāk sita pa elektrības sadales skapi.
Reaģējot uz jauniešu darbībām, uz notikuma vietu nekavējoties tika nosūtīta tuvākā Daugavpils pašvaldības policijas ekipāža. Tās uzdevums bija pārtraukt huligāniskās darbības un pārliecināties par jauniešu veselības stāvokli saistībā ar alkoholisko dzērienu lietošanu.
Pašvaldības policija informē, ka par šāda veida sabiedriskās kārtības traucēšanu paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Administratīvo sodu likuma 11. panta pirmo daļu - fiziskai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt naudas soda vienībām, tas ir – 500 eiro. Ja tiks konstatēts, ka huligānisko darbību rezultātā bojāti atkritumu konteineri vai elektrības sadales skapis, vainīgā persona var tikt saukta pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 185. pantu par mantas tīšu bojāšanu. Par šādu nodarījumu paredzēta brīvības atņemšana līdz diviem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Jaunieši, kuri atradās alkohola reibumā, tiks saukti pie atbildības saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77. panta otro daļu, kas paredz brīdinājumu vai naudas sodu līdz trim naudas soda vienībām (15 eiro). Daugavpils pašvaldības policija atgādina, ka gadījumos, kad pārkāpumu izdara nepilngadīgais, viņam var tikt piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi. Savukārt nodarīto zaudējumu atlīdzināšana var tikt piedzīta no nepilngadīgā likumiskajiem pārstāvjiem (vecākiem).
Ādažu novadu “pārņem” klaiņojoši suņi
Ādažu novada pašvaldības policija izplatījusi paziņojumu: “Līdz ar pavasari mūsu četrkājainie draugi kļuvuši īpaši aktīvi. Pašvaldības policija arvien biežāk saņem izsaukumus par suņiem, kuri nolēmuši doties pastaigā bez saimnieka.
Par laimi, daudzos gadījumos suņiem ir mikročips, kas palīdz ātri atrast saimnieku un nogādāt piedzīvojumu meklētāju atpakaļ mājās. Taču, ja sunim čipa nav vai saimnieku nav iespējams noskaidrot, nākas četrkājaino ceļotāju nogādāt patversmē.
Draudzīgi brīdinām, ja piedzīvojumu meklētājs dosies pastaigās atkārtoti, saimniekam var tikt piemērots administratīvais sods. Aicinām suņu saimniekus: * pārliecināties, ka suns atrodas droši norobežotā teritorijā; * nodrošināt, ka dzīvnieks ir čipēts un reģistrēts; * neatstāt suni bez uzraudzības vietās, kur tas var izkļūt ārpus īpašuma.”
Tas nozīmē, ka ādažniekam par sava rējēja nepieskatīšanu var nākties atvadīties no vairākiem desmitiem eiro. Pirmkārt, ja mājdzīvnieks tiek nogādāts patversmē, viņa saimniekam būs jāmaksā par viņa izmitināšanu “viesnīcā”, balstoties uz rēķinu, ko piestādīs patversme. Otrkārt, gan Dzīvnieku aizsardzības likums, gan pašvaldību saistošie noteikumi paredz administratīvo atbildība par suņa nepieskatīšanu – tas ir par klaiņošanu vai labturības prasību neievērošanu. Tiesa gan konkrēts soda apmērs nav noteikts, bet tas var būt gan brīdinājums, gan arī pamatīgi iedragāt naudas maka biezumu. Soda apmēru nosaka katras pašvaldības Administratīvā komisija. Tā kā labāk ne tikai mīliet savu suni, bet arī pieskatiet!
Ādažos iesprūst lapsa
Bet ne tikai suņi nodarbina Ādažu novada kārtības sargus. Ja rējēji skrien ārā no pilsētas uz mežu, tad no meža ārā uz pilsētu cilpo kuplastes. “Ādažu novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par kādu neparastu situāciju - privātmājas pagalmā bija ieklīdusi lapsa, kura neveiksmīgi iesprūdusi un nespēja saviem spēkiem izkļūt.
Uz notikuma vietu tika pieaicināts dzīvnieku ķērājs, kurš apjukušo lapsu saudzīgi atbrīvoja un droši ievietoja būrī. Rudā kažoka īpašniece tika nogādāta mežā un palaista brīvībā,” vēsta pašvaldības policijas ieraksts sociālajos tīklos.
Uz tanku ceļa apmaldās ronēns
Savukārt Ventspils novada pašvaldības policijai rūpes pirms nedēļas sagādāja kāds no jūras izlīdis un apmaldījies ronēns: “12. marta pēcpusdienā pašvaldības policija saņēma telefonisku informāciju no Dabas aizsardzības pārvaldes par to, ka Vārves pagasta Cirpstenē pa veco tanku ceļu (padomju okupācijas laika mantojums) pārvietojas jauns ronēns. Dzīvnieks bija nomaldījies un nespēja atgriezties pludmalē.
Kad policijas pārstāvji ieradās Cirpstenē, ronēns tika atrasts guļam ceļa malā zem piejūras priedēm. Viņš bija vesels – bez acīm redzamiem miesas bojājumiem. Dzīvnieks nebija novārdzis, tāpēc kārtības sargi pieņēma lēmumu nogādāt ronēnu pludmalē. Pēc saudzīgas pārvietošanas uz pludmales zonu mazais ronēns patstāvīgi turpināja ceļu uz jūru, kur pēc neilga brīža pazuda jūras viļņos.
Šogad tas bija pirmais ronēns, kam Ventspils novada pašvaldības policijas darbinieki sniedza palīdzību, kā arī pirmais šāda veida gadījums ar roņu mazuli kopš iestādes pastāvēšanas.”
Dabas aizsardzības pārvalde atgādina – ne visi ronēni ir jāglābj. Pludmalē tie bieži vien vienkārši atpūšas. Tikai nepieciešamības gadījumā pārvaldes speciālisti dosies pie roņa mazuļa un, izvērtējot situāciju, lems par turpmāko rīcību – roņa pārvietošanu vai nogādāšanu uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu atlabšanai. Iedzīvotājiem pludmalē atrastus ronēnus pašiem glābt nav atļauts, jo tā var tikt apdraudēta gan ronēna, gan cilvēka veselība.
Bīstamais balkons Liepājas Ezerkrastā
Liepājas Ezerkrasta iedzīvotājus trešdienas, 18. marta, vakarā satrauca šāvieni no kādas daudzdzīvokļu mājas balkona. Kāds vietējais pamanīja šāvēju nama balkonā, paužot bažas, ka “snaiperis” tēmē uz putniem, raksta portāls liepajniekiem.lv.
Uz notikuma vietu tika izsaukta gan Valsts, gan pašvaldības policija. Pašvaldības policija dzīvoklī konstatēja šaujamierocim līdzīgu priekšmetu – tas bija airsoft ierocis (Airsoft ir taktiska komandu sporta spēle un militārās simulācijas veids, kurā dalībnieki izmanto reālu šaujamieroču kopijas, kas šauj ar 6 mm plastmasas bumbiņām).
Valsts policijai vīrietis skaidroja, ka vēlējies saregulēt tēmēšanas trajektoriju un šāvis pa tuvumā esošo sienu, jo plāno piedalīties airsoft spēlēs – sacensībās. Viņš nebija alkohola reibumā, un neviens cilvēks nav cietis. Likumsargi ar vīrieti veica pārrunas, jo viņa darbībās konstatēti Ieroču aprites likuma pārkāpumi, raksta liepajniekiem.lv.
Likumdošana nosaka, ka fiziskajām un juridiskajām personām atļauts izmantot straikbola ieroci, peintbola ieroci un lāzertaga ierīci tikai tām piederošā vai šo personu valdījumā vai turējumā esošajā nekustamajā īpašumā, to norobežojot un nodrošinot tādus izmantošanas apstākļus, lai nepieļautu vides, dzīvnieku un cilvēku dzīvības un veselības vai citām personām piederošās mantas apdraudējumu, kā arī neapdraud sabiedrisko drošību un nerada sabiedriskās kārtības traucējumus. Saskaņā ar ieroču aprites likumu, par šādu administratīvu pārkāpumu piemēro naudas sodu no 50 līdz 500 eiro.
Pret vīrieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process par straikbola ieroča aprites noteikumu pārkāpšanu