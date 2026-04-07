Vilciena un automašīnas baisā sadursme Daugavpilī; 04.04.2026.
4. aprīlī Daugavpilī, uz dzelzceļa pārbrauktuves starp Cēsu un Motoru ielām vilciens sadragāja vieglo automašīnu.
Šausmīgā avārija Daugavpilī: vilciena pasažieris atklāj negadījuma detaļas. VIDEO
Sestdien daudziem pasažieriem brauciens ar vilcienu Rīga–Daugavpils pārvērtās īstā murgā. Kad līdz galamērķim bija palikušas vien divas minūtes, vilciens uz pārbrauktuves Motora ielā burtiski noslaucīja no ceļa vieglo automašīnu "Honda".
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Daugavpilī uz dzelzceļa pārbrauktuves vilciens sadragāja vieglo automašīnu. Aculiecinieki stāstīja, ka vilciens braucis lielā ātrumā un bija spiests strauji bremzēt, apstājoties tikai pēc apmēram 400 metriem.
Starp cilvēkiem, kuriem nācās piedzīvot šo dramatisko sadursmi, bija arī bijušais Latvijas izlases futbolists Jurijs Žigajevs, vēsta raidījums "Degpunktā". Sportists raidījumam atklāj, ka vietā, kur viņš sēdējis, triecienu tikpat kā neizjuta.
“Nekāds tur spēcīgs trieciens nebija, vismaz mēs nesajutām, mēs bijām otrajā pusē vilcienam," viņš atzina, piebilstot, ka pavisam cita aina pavērusies tiem cilvēkiem, kuri sēdēja tajā pusē, kur bija automašīna.
Tūlīt pēc sadursmes vilciens apstājās, un vagonos iestājusies neziņa. Pasažieriem nācies gaidīt, kamēr dienesti sāks darbu, un tikai tad viņiem ļauts pamest vagonus un savām acīm ieraudzīt postažu – auto detaļas bija izmētātas pa zāli un sliedēm, bet "Hondas" vraks atradās turpat blakus.
"Uz Lieldienām, droši vien, mājās pie radiniekiem devās un tāda situācija, nu. Skaidrs, ka visi domāja par to, kas tur ar to mašīnu un ar cilvēkiem, kuri ir mašīnā," neslēpjot emocijas, saka bijušais futbolists. Analizējot to, kāpēc vadītājs nepamanīja tuvojošos vilcienu, viņam ir savs minējums: "Es domāju klasiski, telefonā visdrīzāk kaut ko darbojās. Cik es saprotu, tur nav barjeru, tikai sarkanās gaismas. Nepamanīja un brauca tālāk."
Automašīnas "Honda" vadītājs pēc negadījuma nogādāts slimnīcā. Valsts policija šobrīd turpina skaidrot, kas īsti notika tajās liktenīgajās sekundēs pirms trieciena.