Kārlis Grīnbergs atbrīvots no Rīgas enerģētikas aģentūras direktora amata
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Kārlis Grīnbergs
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Kārlis Grīnbergs atbrīvots no Rīgas enerģētikas aģentūras direktora amata

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Rīgas dome šodien atbalstīja darba attiecību pārtraukšanu ar Rīgas enerģētikas aģentūras direktoru Kārli Grīnbergu, kurš amatu nolēmis pamest personisku iemeslu dēļ.

Kārlis Grīnbergs atbrīvots no Rīgas enerģētikas aģ...

"Tas ir mans lēmums," iepriekš uzsvēra aģentūras direktors. Grīnbergs amatu pametīs 18. jūnijā.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvā pieejamā informācija, Grīnbergs amatā tika apstiprināts 2025. gada 15. oktobrī. Lai ieņemtu šo amatu, viņš startēja pašvaldības rīkotajā konkursā un tika atzīts par labāko pretendentu. Kopumā konkursā saņemti desmit pieteikumi.

Grīnbergs Latvijas Lauksaimniecības universitātē (tagad - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) ieguvis profesionālo bakalaura grādu lauksaimniecības enerģētikā un lauksaimniecības enerģētikas inženiera kvalifikāciju. Viņam ir arī inženierzinātņu maģistra grāds.

Rīgas enerģētikas aģentūra ir pašvaldības iestāde. Tās uzdevumi ir energoapgādes un energoefektivitātes vadība un koordinācija pašvaldībā, kā arī informācijas pieejamības nodrošināšana par minētajiem jautājumiem iedzīvotājiem.

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