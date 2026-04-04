Šausmīga avārija Daugavpilī: vilciens sadragā automašīnu uz dzelzceļa pārbrauktuves. VIDEO, FOTO.

Vilciena un automašīnas baisā sadursme Daugavpilī; 04.04.2026.
4. aprīlī Daugavpilī, uz dzelzceļa pārbrauktuves starp Cēsu un Motoru ielām vilciens sadragāja vieglo automašīnu.
2026. gada 4. aprīlī, 18:37
Aculiecinieki vēsta, ka vilciens braucis lielā ātrumā un bija spiests strauji bremzēt, apstājoties tikai pēc apmēram 400 metriem. Automašīna pēc sadursmes pamatīgi cietusi.
Automašīnas vadītājs nogādāts slimnīcā, par viņa stāvokli pagaidām netiek ziņots. Neviens no vilciena pasažieriem neesot cietis.
Vietne "sadursme.lv" norāda, ka, iespējams, vadītājs nav pamanījis aizliedzošo signālu uz pārbrauktuves.