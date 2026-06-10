Rīgā notiks skolēnu mācību uzņēmumu un studentu jaunuzņēmumu festivāls “Gen-E 2026”
Ar mērķi veicināt Rīgas starptautisko atpazīstamību un popularizētu Rīgu kā kultūras tūrisma galamērķi, kā arī sniegtu atbalstu festivāla organizēšanai un norisei, Rīgas dome atbalstījusi festivālā “Gen-E 2026” organizēšanu galvaspilsētā. Tas norisināsies no 7. līdz 10. jūlijam.
Eiropas lielākais uzņēmējdarbības festivāls dos iespēju jauniešiem prezentēt savas biznesa idejas, sacensties starptautiskā līmenī un iegūt praktisku pieredzi uzņēmējdarbībā. Festivāla ietvaros notiks arī pedagogu konference, tīklošanās un iedvesmas aktivitātes, uzņēmumu apmeklējumi, produktu un pakalpojumu izstāde. Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību tiks organizēta "City Rally" interaktīvā aktivitāte Rīgas centrā, kur dalībnieki, iesaistoties pilsētvides uzdevumos, iepazīs pilsētu sacenšoties savā starpā.
Pasākumā piedalīsies aptuveni 1000 dalībnieku no vairāk nekā 45 valstīm – jaunie uzņēmēji, mentori, pedagogi, investori, uzņēmēji un starptautisko organizāciju pārstāvji.
Paredzētais līdzfinansējums ir 97 000 eiro no Rīgas šī gada pamatbudžeta programmas “Rīgas pašvaldības konkurētspēju, ekonomisko izaugsmi un kultūras atpazīstamību sekmējoši pasākumi”, kā arī līdz 5000 eiro no Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2026. gada budžeta programmas “Centralizēto pasākumu īstenošana un pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem”.