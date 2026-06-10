"Balticovo” atklāj 120 miljonus vērtu olu ražošanas kompleksu
Trešdien, 10. jūnijā, Iecavā, “Vistās”, svinīgi tika atklāts uzņēmuma “Balticovo” jaunais ražošanas komplekss, kura izveidē investēti aptuveni 120 miljoni eiro. Kompleksu veido trīs jaunputnu novietnes, 12 dējējvistu novietnes un moderna olu šķirotava. Vienā novietnē dzīvo aptuveni 160 000 vistu, bet visā kompleksā kopā – gandrīz divi miljoni putnu.
Putni jaunajā kompleksā dzīvo ārpus sprostu apstākļos, kas būtiski veicina dzīvnieku labturību. Savukārt kompleksa sirdi veido 12 mūsdienīgas dējējvistu novietnes. Kompleksā izveidota plaša un rūpīgi pārdomāta infrastruktūra, kas pielāgota ārpus sprostu turēšanas principiem, vienlaikus īpašu uzmanību pievēršot biodrošības risku mazināšanai. Tāpat kompleksā izveidota jauna, moderna olu šķirotava, kas papildina ražošanas procesa efektivitāti. Jaunā ražotne apliecina uzņēmuma apņemšanos mērķtiecīgi turpināt pilnvērtīgu pāreju uz ārpus sprostu turēšanas veidiem, vienlaikus stiprinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību nākotnē.
Lielākā kompleksa daļa izbūvēta nepilnu divu gadu laikā. Novietnēs ieviestas modernas rekuperācijas sistēmas, kas palīdz samazināt emisijas gaisā, vienlaikus taupot energoresursus un nodrošinot augstus gaisa kvalitātes un mikroklimata standartus tur mītošajām vistām. Kompleksā izmantotas modernākās iekārtas no vadošajiem Eiropas ražotājiem, kā arī mūsdienīgas tehnoloģijas, kas nodrošina efektīvu un kvalitatīvu produkcijas pārbaudi un apstrādi.
Viens no unikālākajiem risinājumiem jaunajā kompleksā ir olu transportēšanas sistēma – visas 12 novietnes savienotas vienotā, divos stāvos izbūvētā konveijeru tīklā, kas nepārtraukti nogādā olas uz šķirotavu visa gada garumā. Īpašs izaicinājums bija nodrošināt biodrošību un pasargāt olas no sasalšanas ziemā. Tāpēc konveijeru sistēma veidota ar noslēgtu augšdaļu aizsardzībai pret laikapstākļiem un unikāliem siltuma tuneļiem, kuros olas transportēšanas laikā saudzīgi uzsilda silta gaisa plūsma. Šis vietējo speciālistu radītais inženiertehniskais risinājums ir unikāls ne tikai Baltijā, bet arī pasaules mērogā.
Svinīgajā atklāšanas pasākumā piedalījās ekonomikas ministrs Viktors Valainis, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits, Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks, kā arī daudzas citas valsts un pašvaldību amatpersonas, sadarbības partneri, nozares pārstāvji un uzņēmuma valde un darbinieki.
“Pēdējos gados brīvo turēšanas apstākļu un ārpus sprostu sistēmu izveidē esam investējuši vairāk nekā 150 miljonus eiro, un lielākā daļa šo ieguldījumu novirzīta tieši jaunā kompleksa izveidei. To izbūvējām viena gada un astoņu mēnešu laikā, un mūsu ceļā tas ir nozīmīgs solis uz pilnvērtīgu pāreju uz ārpus sprostu sistēmām. Šajā kompleksā dienas laikā iespējams saražot 1,7–1,8 miljonus olu – tik daudz, lai pietiktu teju katram Latvijas iedzīvotājam. Gada griezumā tas veido vairāk nekā 600 miljonus olu, apliecinot kompleksa ievērojamo kapacitāti. Vēl tikai pērn sasniedzām vēsturisku robežpunktu – pirmo reizi uzņēmuma darbības laikā viena gada laikā saražots vairāk nekā miljards olu. Jaunais komplekss iezīmē nākamo attīstības posmu – līdz ar tā pilnvērtīgu darbību uzņēmuma ražošanas jauda būs krietni virs miljarda olu gadā, nostiprinot līderpozīcijas reģionā un ilgtermiņa attīstības potenciālu,” par jauno kompleksu stāsta Toms Auškāps, AS “Balticovo” valdes loceklis un komunikācijas un attīstības vadītājs.
Līdztekus kompleksa atklāšanai viesi varēja vērot arī neierastu tiešraidi no vistu novietnes, ielūkojoties dējējvistu ikdienā un jaunā kompleksa darbībā.
Svinīgo atklāšanu papildināja īpaši šim notikumam radīta mākslinieciska performance. Mākslinieces Kates Krolles vadībā kopā ar laikmetīgās dejas kompāniju “SIXTH” un kori “Pa Saulei” tika izveidots audiovizuāls priekšnesums, kas simboliski atainoja olu šķirošanas procesus, kamēr viesi varēja apskatīt jauno objektu.