Aptauja parāda Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret valsts palīdzīgo roku "airBaltic"
Vairāk nekā puse, 58%, Latvijas iedzīvotāju nepiekrīt, ka valstij ar budžeta naudu būtu jāturpina sniegt finansiāls atbalsts aviokompānijai "airBaltic", bet kopumā kā risinājumu 61% iedzīvotāju redz "airBaltic" apvienošanu ar kādu citu Eiropas aviokompāniju - liecina pētījumu kompānijas "Fifty5Blue" (iepriekš zināma kā KANTAR) aptauja pēc "360 Ziņu" veiktā pasūtījuma.
Sevišķa skepse glābt "airBaltic" ar valsts līdzekļiem ir vīriešiem (66%), iedzīvotājiem vecumā no 45 līdz 54 gadiem (69%) un no 55 līdz 65 (73%) gadiem, un iedzīvotājiem, kuri ir paši sev darba devēji (71%), strādniekiem (69%); iedzīvotājiem, kuru ikmēneša ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku ir robežās no 501 līdz 700 eiro (74%), Zemgalē (71%) un lauku teritorijās (66%) dzīvojošajiem, kā arī iedzīvotājiem, kuri pēdējo 3 gadu laikā nav lidojuši, izmantojot lidsabiedrības airBaltic pakalpojumus (64%).
Savukārt 34% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem pilnībā piekrīt vai drīzāk piekrīt apgalvojumam, ka valstij būtu jāturpina sniegt finansiāls atbalsts "airBaltic". Apgalvojumam biežāk piekrīt sievietes (41%), iedzīvotāji vecumā 18-24 (65%) un 25-34 (44%) gadi, iedzīvotāji, kuru ikmēneša ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku ir 1501 eiro un vairāk (46%), Rīgā dzīvojošie (40%) un iedzīvotāji, kuri pēdējo 3 gadu laikā ir lidojuši, izmantojot lidsabiedrības airBaltic pakalpojumus (46%). 9% iedzīvotāju bija grūti sniegt konkrētu atbildi uz šo jautājumu.
Pētījumu kompānija "Fifty5Blue" pēc "360 Ziņu" lūguma Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 65 gadiem arī jautājumu: "Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam, ka "airBaltic" vajadzētu apvienot ar citu Eiropas aviokompāniju, saglabājot zīmolu un bāzi Latvijā?" Apgalvojumam, ka "airBaltic" vajadzētu apvienot ar citu Eiropas aviokompāniju, saglabājot zīmolu un bāzi Latvijā, pilnībā piekrīt vai drīzāk piekrīt 61% Latvijas iedzīvotāju. Turpretī 20% Latvijas iedzīvotāju konkrētajam apgalvojumam pilnībā nepiekrīt vai drīzāk nepiekrīt. 19% Latvijas iedzīvotāju bija grūti sniegt konkrētu atbildi uz šo jautājumu.
Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 65 gadiem tika uzdots jautājums: "Vai pēdējo 3 gadu laikā Jūs esat lidojis/-usi, izmantojot nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" pakalpojumus?" Vairāk nekā puse (58%) Latvijas iedzīvotāju pēdējo 3 gadu laikā nav lidojuši, izmantojot lidsabiedrības "airBaltic" pakalpojumus. To biežāk norādījuši iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 65 gadiem (66%), iedzīvotāji ar vidējo izglītību (70%), iedzīvotāji, kuri ir paši sev darba devēji (70%) vai strādnieki (74%), iedzīvotāji, kuru ikmēneša ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 700 eiro (77%), kā arī Vidzemē (68%), Zemgalē (71%) un Latgalē (81%) dzīvojošie.
42% Latvijas iedzīvotāju pēdējo 3 gadu laikā ir lidojuši, izmantojot lidsabiedrības "airBaltic" pakalpojumus. Biežāk to norādījuši iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (54%), iedzīvotāji ar augstāko izglītību (51%), vadītāji, augstākā līmeņa speciālisti (63%), iedzīvotāji, kuru ikmēneša ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku ir 1001 eiro un vairāk (60%), iedzīvotāji, kuru ģimenē ir viens bērns (51%), kā arī Rīgā dzīvojošie (57%).
Aptauju veica pētījumu kompānija "Fifty5Blue" laikā no 2026. gada 24. līdz 26. martam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem. "Fifty5Blue" pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā "Fifty5Blue" strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.