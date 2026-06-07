Džoana Kolinsa atklāj frāzi, ko Maikls Džeksons viņai atkārtoja katrā tikšanās reizē
Leģendārā aktrise Džoana Kolinsa, kurai pasaules slavu atnesa 80. gados populārais seriāls "Dinastija", atklājusi interesantu niansi par savām tikšanās reizēm ar popmūzikas karali Maiklu Džeksonu. Pēc viņas teiktā, dziedātājs “katru reizi” viņai uzdevis vienu un to pašu jautājumu.
Džoana Kolinsa nesen pastāstījusi, ka viņai Maikls Džeksons vienmēr paticis un viņi dzīves laikā tikušies vairākkārt. Aktrise atminas, ka dziedātājs, kurš nomira 2009. gadā, bijis liels seriāla "Dinastija" fans. Viņš tik ļoti jūsmojis par Džoanas atveidoto Aleksu Kolbiju ikoniskajā astoņdesmito gadu seriālā, ka reiz pat ieradies ziepju operas uzņemšanas laukumā, lai satiktu savu iemīļoto kinozvaigzni.
Intervijā žurnālam “Weekend” Džoana Kolinsa atklāja: "Man Maikls patika. Katru reizi, kad viņu satiku, viņš pienāca klāt un teica – ‘Sveiki, vai jūs zināt, kas es esmu? Mani sauc Maikls.’"
Aktrise ar smaidu atbildējusi: "Protams, ka zinu, kas tu esi! Mēs jau esam tikušies vismaz trīs reizes." Pirmā tikšanās notikusi seriāla "Dinastija" uzņemšanas laikā, kad Maikls ieradies kopā ar savu māsu. "Viņš man teica – ‘Esmu milzīgs jūsu fans!’ Pēc tam mūsu ceļi krustojās vēl vairākas reizes dažādos pasākumos."
Pēdējo reizi abi tikušies Londonas Karaliskajā Albertholā, kur notika pasākums par godu aktrisei Elizabetei Teilorei. "Mēs visi kopā stāvējām uz skatuves un dziedājām," atceras Kolinsa.
Maikla Džeksona vārds atkal nonācis ziņu sleju pirmajās lapās, pateicoties nesen iznākušajai biogrāfiskajai filma “Maikls”, kurā galveno lomu atveidoja popmūzikas karaļa brāļadēls Džafars Džeksons. Savukārt no 3. jūnija platformā “Netflix” skatāma trīs sēriju dokumentālā filma “Maikls Džeksons: Spriedums” (“Michael Jackson: The Verdict”), kur atkal gaismā celta skaļā tiesvedība, kas norisinājās 2005. gadā. Džeksons toreiz nonāca uz apsūdzēto sola saistībā ar iespējamu 13 gadus veca zēna seksuālu izmantošanu savā Nekurzemes rančo, tomēr viņš savu vainu neatzina, un vēlāk bija pilnībā attaisnots.