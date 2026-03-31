Cilvēku glābšanas operācija ar ledlauža "Varma" iesaisti izmaksāja 20 500 eiro
Glābšanas operācija ar ledlauža "Varma" piesaisti, kas notika šogad februārī pie Plieņciema, kad jūrā tika iepūsts liels ledus gabals ar diviem cilvēkiem, izmaksāja 20 500 eiro, norādīja Rīgas brīvostas pārvaldē.
Glābšanas operācijas izmaksas veidoja ledlauža "Varma" deviņu stundu un kuģa "Laura" septiņu stundu ekspluatācija.
Atbilstoši normatīviem pārvalde ar izdevumu aprēķinu vērsīsies Jūras spēku Krasta apsardzes dienestā, lūdzot segt radušos izdevumus.
Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš norādīja, ka šī gada ledus navigācijas sezona kopumā Rīgas brīvostas pārvaldei izmaksāja 900 000 eiro, kas tiks segta no pārvaldes budžeta.
Viņš sacīja, ka ledlauzis "Varma" šajā ziemā pierādīja, ka spēj darboties salīdzinoši sarežģītos apstākļos, ņemot vērā, ka kuģis ir būvēts 1968. gadā un tas nav tehnoloģiski mūsdienīgs kuģis.
Ledus navigācijas sezona šogad ilga sešas nedēļas, un ledlauža atbalsts tika sniegts 148 kuģiem.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norādīja, ka ledlaužu nepārtrauktais darbs bargajos ziemas apstākļos ir būtisks ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā, jo tas ļāva saglabāt ap 100 miljonu eiro eksporta un importa plūsmu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka tas ir arī svarīgs elements Latvijas enerģētiskajā drošībā, nodrošinot stabilas piegādes no uzticamiem partneriem.
Otrdien pasākuma laikā tika godinātas "LVR flote" kuģu "Varma" un "Laura" komandas par cilvēku glābšanas operāciju Rīgas jūras līcī, kā arī tika izteikta pateicība visiem iesaistītajiem darbiniekiem par paveikto darbu šī gada sarežģītajos ziemas apstākļos.
Brīvosta informēja, ka šā gada ledus navigācijas sezona Baltijas jūras reģionā vērtējama kā kuģošanai grūta un izaicinoša, jo janvāra beigās, strauji sākoties stipram salam, jūras līcis aizsala dažu dienu laikā. Vienlaikus ledus laušanas apstākļus vēlāk īpaši apgrūtināja stiprais vējš, kas radīja līdz četru metru augstus dreifējošus ledus sanesumus. Iepriekš tik bargi laikapstākļi Baltijas jūrā tika novēroti pirms 15 gadiem - 2011. gada ziemā.
Vienlaikus ar sarežģītiem ledus apstākļiem šoziem saskārās visu Baltijas jūras valstu ostas - Baltijas jūrā šajā ledus navigācijas sezonā kopā strādāja 32 ledlauži, tostarp četri strādāja Rīgas jūras līcī.
Ledus navigāciju Rīgas jūras līcī no Irbes šauruma uz un no Rīgas ostu veica "LVR flote" komanda, kas ar ledlauzi "Varma" nodrošināja brīvu kuģošanas ceļu uz un no ostas, tostarp līcī no ledus atbrīvoja arī iesalušus kuģus. Savukārt "LVR flote" pērn iegādātais daudzfunkcionālais ledus klases kuģis "Laura" ziemas periodā nodrošināja ledus laušanu Rīgas ostas akvatorijā.
Šā gada ledus navigācijas sezonu ar Rīgas ostas kapteiņa rīkojumu sāka 4. februārī un tā noslēdzās 17. martā.
Jau ziņots, ka ledlauža "Varma" un ledus klases kuģa "Laura" apkalpes šā gada 21. un 22. februārī, veicot deviņu stundu ilgu glābšanas operāciju, pēc Krasta apsardzes dienesta uzdevuma īpaši sarežģītos meteoroloģiskos apstākļos naktī jūrā atrada un izglāba divus Rīgas jūras līcī uz dreifējoša ledus gabala iepūstus nūjotājus, kurus pēc tam ar kuģi "Laura" nogādāja drošībā krastā.
Iepriekšējo reizi "Varma" ledus laušanas misijā bija 2018. gada ziemā.
Rīgas brīvostā 2025. gadā pārkrauti 16,749 miljoni tonnu kravu, kas ir par 7,3% mazāk nekā 2024. gadā. Rīgas osta pēc pārkrauto kravu apmēra ir lielākā osta Latvijā.