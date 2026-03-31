Vangažu mežā atrod Siguldas benzīntankā nozagto BMW; zaglis aiz sevis atstājis dīvainas pēdas
Pēc vairākas dienas ilgušās meklēšanas Siguldas apkārtnē pazudušais BMW atrasts Vangažu mežos.
Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, automašīna bija pamesta neparastos apstākļos, ar acīmredzamām mēģinājumu slēpt pēdas pazīmēm, un šobrīd nodota policijas ekspertīzei.
Koku zaru ieskauts, Vangažu meža biezoknī pamests – tieši šādā stāvoklī Elvja pazudušo BMW uzgāja kāds vietējais mednieks. Par redzēto viņš vispirms paziņoja “WhatsApp” grupā, pēc tam informēja operatīvos dienestus, un neilgi vēlāk ziņa sasniedza arī auto īpašnieku. Lai gan spēkrats beidzot ir atrasts, zagļa rīcība atkal atstājusi virkni savādu un grūti izskaidrojamu pēdu.
“Egles viņi ir rāvuši ārā turpat ar visām saknēm izrāvuši no zemes, salikuši. Baigi ātri kaut ko centušies maskēt, darīt – īsti es nesaprotu. Numuri bija nomainīti un īstos numurus vakar man zvanīja, atrada apmēram kaut kur 15 kilometru attālumā tur grāvī. Pa visu to mašīnu ir izpūsts ugunsdzēšamais aparāts iekšā, laikam lai slēptu pirkstu nospiedumus, vai kaut ko tādu,” saka Elvis.
Elvis pieļauj, ka zaglis no automašīnas nolēma atbrīvoties brīdī, kad ar to vairs nebija droši pārvietoties, jo spēkrats bija pārāk viegli atpazīstams. Patlaban BMW nodots Valsts policijai ekspertīzes veikšanai, un nav izslēgts, ka tajā izdosies atrast izmeklēšanai nozīmīgas pēdas vai citus pierādījumus.
“Tā jau klāt es tai mašīnai iet tuvu nevarēju, cik mēs tur pa logu redzējām – durvīs bija kaut kāds telefons, bet nu tas nebija mans. Varbūt vienkārši iemetuši kaut kādu telefonu uz kā varētu būt kaut kādi pirkstu nospiedumi lai maldinātu – es tā biju aizdomājies,” saka Elvis.
Lai arī plašā policijas meklēšana un pakaļdzīšanās vairākos novados ir noslēgusies, iespējamais zaglis joprojām nav aizturēts un atrodas brīvībā.
Valsts policija (VP) ir lūgusi iedzīvotāju palīdzību, lai noskaidrotu attēlos fiksētās personas identitāti.
Kā norāda likumsargi, zādzība notikusi šā gada 24. martā ap pulksten 20. Lai sekmētu izmeklēšanas gaitu, VP Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Ziemeļu iecirkņa darbinieki aicina sabiedrību rūpīgi aplūkot izplatīto attēlu.
Ikvienu, kurš atpazīst meklēto personu vai kura rīcībā ir informācija par tās iespējamo atrašanās vietu, policija lūdz nekavējoties atsaukties. Informāciju iespējams sniegt, zvanot pa tālruņa numuru 28750505 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.
Vienlaikus VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.