Rīgā vairākās ielās mainīs satiksmi un ierīkos jaunas gājēju pārejas
Līdz šī gada 15. jūlijam vairākās Rīgas apkaimēs tiks veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, kas tiek pamatotas ar nepieciešamību uzlabot gājēju un citu satiksmes dalībnieku drošību.
Kā informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa, tiks ieviesti "satiksmes mierināšanas pasākumi", kas veicināšot drošāku satiksmes vidi, uzlabošot gājēju pamanāmību un padarīšot drošāku brauktuves šķērsošanu.
Satiksmes drošība tikšot uzlabota sešās esošajās neregulējamās gājēju pārejās - Baseina ielā, Nometņu ielā pie Talsu ielas, Senču ielā un Kurzemes prospektā pretī Imantas tirgum.
Baltāsbaznīcas ielā, Meldru ielā, Tālivalža ielā pie ieejas Teikas vidusskolā un Lidoņu ielā ierīkos jaunas neregulējamas gājēju pārejas.
Kuldīgas ielā pie Gregora ielas sašaurinās brauktuvi gājēju pārejas zonā, kas arī kalpošot gājēju drošībai. Kuldīgas ielā posmā no Vīlipa līdz Gregora ielai plānots atjaunot ietvju segumu, tādēļ izmaiņas pie gājēju pārejas tikšot veiktas pakāpeniski. Sākotnēji darbi tiks īstenoti vienā pārejas pusē, bet pēc ietvju seguma atjaunošanas darbu pabeigšanas - otrā pusē.