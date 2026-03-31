Viktora Ķirpa Ates muzejs aicina uz tradicionālo pasākumu “Ottes Lieldienas”
Kad visās sētās gaidīts pavasaris, mostas daba un cilvēku ikdiena kļūst rosīgāka, Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta” aicina uz tradicionālo pavasara pasākumu “Ottes Lieldienas”. Šogad tas notiks 4. aprīlī plkst. 11.00. Kopā piedzīvosim Lieldienu tradīcijas, iesaistīsimies radošās meistarklasēs un rokdarbu un gleznu izstādē atklāsim ziemas baltumā modušos pavasari.
Priecājoties par zaļajiem asniņiem, kas izlīduši no zemes pelēkuma, par pirmajām vizbulītēm un košajām purenēm, par dabas un cilvēka atmodu, plkst. 11.00 muzejā atklās mākslinieces Maijas Graudiņas gleznu un muzeja krājumā glabāto balto rokdarbu izstādi “Baltumā modies pavasaris”. Mākslas noskaņu varēs izbaudīt arī radošā darbībā, piedaloties meistarklasē kopā ar mākslinieci.
No plkst. 11.30 muzeja teritorijā ieskandinās Lieldienas un tiks piedzīvotas dažādas svētku aktivitātes.
Viens no svētku noskaņas radīšanas priekšnosacījumiem ir rotājumu veidošana. Saule ir uzvarējusi tumsu, tādēļ rotām jābūt gaišām un priecīgām. Sētās plaucē bērzu, lazdu un alkšņu zarus, vāzēs liek pūpolus, bet pie griestiem kar puzurus, kas rotāti ar putnu spalvām. Šoreiz kopā ar Mudīti Melgalvi muzejs veidos pavasara dekorus – putnus no bērzu zariem.
Kopš senatnes koks lauku sētā bijis viens no nozīmīgākajiem materiāliem – no tā gatavoja gan sadzīves priekšmetus, gan rotājumus. Lieldienās ļaudis apdāvināja cits citu, visbiežāk ar skaisti krāsotām olām. Kopā ar Jolantu Apsīti tiks darināta īpaša Lieldienu dāvana – olas formā dekupēts tējas krūzes koka paliktnītis.
Tradicionāli Lieldienās daudz šūpojās un dziedāja. "Kopā ar Kļaviņu un Krevicu ģimeni un viņu draugiem dziedāsim Lieldienu dziesmas par pavasara atnākšanu, šūpoļu kāršanu un šūpošanos, kā arī augstu izšūposimies, lai vasarā nekož odi."
Daudzas Lieldienu ieražas saistītas ar olu krāsošanu, ēšanu un dažādām izdarībām. Olas arī dāvināja, deva par šūpošanos, mainījās un sitās ar tām. TLMS “Kalme” dalībniecēm ierādīs, kā ar dabīgiem materiāliem olas var izrotāt īpaši skaisti.
"Nevieni svētki neiztika bez dejošanas – arī šoreiz pavasara dančus dejosim kopā ar Litenes pagasta dejotājiem," pauž muzejā.
Lai Lieldienas būtu vēl jautrākas, notiks arī dažādas spēles un aktivitātes – olu ripināšana, mīklu minēšana, olu meklēšana un citas izdarības. Dalībnieki no Bejas amatierteātra ierādīs, kā interesanti un atraktīvi pavadīt svētku dienu.
"Lieldienu zaķis vēstures avotos pirmo reizi minēts jau 1555. gadā. Toreiz gan nevis kā dāvanu nesējs, bet gan kā svētku mielasta cepetis. Tikai pēc vairāk nekā 130 gadiem tas pārtapa par draudzīgu pasaku tēlu, kas cilpo apkārt un dēj krāsainas olas. Arī Ates muzejā svētku noskaņu radīs Māra Maderniece kopā ar saviem mīluļiem – trušiem. Lieldienās tradicionāli klāj bagātīgu galdu ar apaļiem ēdieniem kā saule. Aicinām paņemt līdzi skaidru naudu, jo pasākumā būs iespēja iegādāties gardus kulinārijas un konditorejas izstrādājumus," pausts muzeja paziņojumā.
Notiks arī skaistākās Lieldienu olas konkurss, tāpēc aicina līdzi paņemt savu krāsoto olu.
Apmeklētājiem būs atvērtas apskatei visas lauku sētas ēkas un tajās esošās ekspozīcijas. Dalības maksa – ieeja muzejā: pieaugušajiem – 3,50 EUR, senioriem – 2,50 EUR, skolēniem un studentiem – 2,00 EUR.
Lai kopā modinātu pavasari, ieskandinātu šūpoles, dziedātu, dejotu un priecātos par gaismas uzvaru pār ziemu – aicina svinēt Lieldienas Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes lauku sēta”! Svinēsim pavasara atnākšanu kopā – uz tikšanos Atē!
Viktora Ķirpa Ates muzeja “Vidzemes lauku sēta” krājums raksturo 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta periodu, akcentējot latvisko identitāti, kur darba tikums, mīlestība pret savu zemi un tradīcijas ir cilvēka dzīves ritms, goda lieta un paaudžu pārmantots spēks. Brīvdabas muzejs piedāvā iepazīt 11 autentiskas ēkas Vidzemes lauku sētā. Muzeja unikālā vērtība ir Latvijas brīvvalsts laikā ikdienā darbinātā tehnika, zirgu inventārs, iekšdedzes motori, amatnieku rīki un citi darba priekšmeti. Daļu no tiem apmeklētāji var izmēģināt darbībā, īpaši, tradicionālajos Pļaujas svētkos, katru gadu septembra otrajā sestdienā. Ekspozīcija stāsta par zemnieku ikdienu – sadzīvi, darbu, tradīcijām, politiskiem notikumiem, kultūru, izglītību, sportu un reliģiju. Muzejs atspoguļo arī Kalncempju pagasta un tā apkārtnē dzimušo novadnieku dzīvi un radošo darbību. Muzejs atklāts 1985. gadā. Tā izveides iniciatīva pieder kalncempietim Viktoram Ķirpam. Par šo ieguldījumu 1996. gadā viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.