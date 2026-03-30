Siliņa pēc dronu trauksmes prasīs skaidrojumus par mājaslapas "112.lv" tehnisko kapacitāti
Latvijas premjerministre Evika Siliņa vietnē "X" norāda, ka otrdien, 31. martā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) prasīs skaidrojumu par mājaslapas "112.lv" tehnisko kapacitāti.
"Paldies dienestiem un NBS par iedzīvotāju laicīgu brīdināšanu un gatavību. Gaisa telpas apdraudējums ir beidzies. Rīt sagaidu VUGD skaidrojumu par http://112.lv mājas lapas tehnisko kapacitāti," vietnē "X" pauda premjere.
Paldies dienestiem un NBS par iedzīvotāju laicīgu brīdināšanu un gatavību.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 30, 2026
Gaisa telpas apdraudējums ir beidzies. Rīt sagaidu VUGD skaidrojumu par https://t.co/MDLWO7msWp mājas lapas tehnisko kapacitāti.
Jāpiemin, ka neilgi pēc šūnu apraides paziņojuma par dronu trauksmi īslaicīgi nedarbojās mājaslapa "112.lv", kurā atrodama indormācija par konstatēto apdraudējumu un to, kā attiecīgo teritoriju iedzīvotājiem būtu jārīkojas, saņemot trauksmes ziņojumu.
Jau ziņots, ka Pirmdienas vakarā Latvijas armija konstatēja ārvalsts bezpilota lidaparātu netālu no Latvijas-Krievijas robežas, Ludzas un Balvu novadu teritorijas tuvumā. Iedzīvotāju operatīvai informēšanai attiecīgajos reģionos tika iedarbināta šūnapraide. Lidaparāts neielidoja Latvijas gaisa telpā. Tam attālinoties no Latvijas robežas, šūnapraidē tika izsūtīta ziņa par apdraudējuma beigām.
Kā informēja VUGD preses pārstāve Ilze Dāme, plkst. 21.09 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Balvu novada Susāju pagastu, kur dega zaru kaudze. Konstatēts, ka degšanas platība ir 100 kvadrātmetri. Notikuma vietā strādā divas VUGD autocisternas, un ugunsgrēka izplatīšanās jau ir ierobežota.
Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks (LZP) medijiem noliedza, ka ugunsgrēka izcelšanās varētu būt saistīta ar drona nokrišanu. Balvu novada pašvaldība platformā "Facebook" raksta, ka ir saziņā ar atbildīgajiem dienestiem un turpina sekot līdzi situācijai.
Attiecīgo novadu iedzīvotāji medijiem apstiprināja, ka brīdinājumu saņēmuši savos mobilajos telefonos kā šūnu apraides ziņojumu. Nacionālie bruņotie spēki apdraudējuma laikā aicināja Balvu novada un Ludzas novada iedzīvotājus, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam, bet zvanīt pa tālruni 112. Tāpat iedzīvotāji attiecīgajos reģionos tika aicināti meklēt patvērumu ēkas iekšienē vai palikt telpās, kā arī aizvērt logus un durvis.
Kā ziņots, pagājušajā nedēļā visās trijās Baltijas valstīs ielidoja un eksplodēja droni. Visticamāk, tie, Ukrainai aizstāvoties pret Krievijas agresiju, bija tēmēti pa mērķiem Krievijā, bet novirzījušies vai ar elektroniskās karadarbības traucēšanas metodēm novirzīti no kursa.
Latvijas gaisa telpā drons naktī uz trešdienu ielidoja no Krievijas un eksplodēja Krāslavas novadā aptuveni kilometra attālumā no Svariņu pagasta centra, bet cits īslaicīgi ielidoja no Baltkrievijas teritorijas un devās Krievijas virzienā.
Pēc tam publiskajā telpā raisījās diskusijas par nepieciešamību šādos gadījumos laicīgi izsūtīt iedzīvotājiem brīdinājumus, izmantojot šūnu apraides ziņojumus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēstīja, ka attiecīgs ziņojuma teksts par gaisa telpas apdraudējumu tam jau ir sagatavots.