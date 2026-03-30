Iedzīvotāji aicināti izvēlēties vai ieteikt nosaukumus jaunām ielām Valmieras novadā
Valmieras novada pašvaldība turpina attīstīt industriālās teritorijas un būvēt uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Teritorija attīstās, un, veicot jau esošu ielu un ceļu pārbūvi, mainās apkārtējās teritorijas raksturs – tādējādi esošajām un jaunveidojamajām ielām nepieciešams jauns, atbilstošāks un aktuālāks nosaukums. Iedzīvotāji aicināti izvēlēties vai ieteikt nosaukumu Pleskavas ielas posmam (un autoceļa V185 Kauguri–Ozolkalni posmam, ar ko iela savienojas) un Ozolkalnu ceļam.
Valmieras novada pašvaldība rosina:
- mainīt nosaukumu Pleskavas ielai posmā no Stacijas ielas līdz vairumtirdzniecības bāzei Stacijas laukumā 7, Valmierā. Vienlaikus arī mainīt nosaukumu autoceļam V185 Kauguri–Ozolkalni (ceļš no vairumtirdzniecības bāzes Stacijas laukumā 7 līdz Cēsu ielai) Kaugurmuižas ciemā, Kauguru pagastā. Tādējādi veidotos viena iela, kas grafiskajā materiālā apzīmēta ar burtu A;
- piešķirt ielas nosaukumu ceļam no vairumtirdzniecības bāzes Stacijas laukumā 7 līdz apvedceļam (pašreiz Ozolkalnu ceļš Kaugurmuižas ciemā, Kauguru pagastā), kas grafiskajā materiālā apzīmēts ar burtu B.
Lai izvēlētos piemērotākos ielu nosaukumus, Valmieras novada pašvaldībā jau izvērtēti vairāki iespējamie ielu nosaukumu varianti, ņemot vērā teritorijas vēsturisko kontekstu, ģeogrāfisko novietojumu, apkārtējās apbūves raksturu, kā arī to, lai nosaukumi būtu loģiski orientēšanās ziņā un iederētos pilsētvides apkaimē.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties un piedalīties aptaujā, izsakot savu viedokli par piedāvātajiem ielu nosaukumiem vai ierosinot savus variantus. Aptauju līdz 2026. gada 13. aprīlim iespējams elektroniski aizpildīt šeit.
Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas pašvaldībā izvērtēs sabiedrības ierosinājumus un visvairāk atbalstītos nosaukumu variantus. Lēmumu par ielu nosaukumu piešķiršanu vai maiņu pieņems Valmieras novada pašvaldības dome.
Piešķirot ielu nosaukumus, pašvaldība aicina izvairīties no personvārdiem un ieteikt nosaukumus, kas raksturo konkrēto ielu vai tās atrašanās vietu.
Attiecīgi Pleskavas ielai posmā no Stacijas ielas līdz autoceļam V185 Kauguri–Ozolkalni projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmieras valstspilsētā – 3. kārta” ietvaros veic pārbūves būvdarbus, apgaismojuma, ŪKT (lietus, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklu) izbūvi. Pārbūvējot ielu, tā savienosies ar esošo pilsētas piegādes un loģistikas tīklu, uzlabojot transporta plūsmu un uzņēmējdarbības infrastruktūru apkārtnē, tostarp Valmieras Industriālajā un eksporta parkā. Vēsturiski nosaukums piešķirts saistībā ar Rīgas–Pleskavas dzelzceļa līnijas celtniecību (1886.–1889.g.).
Savukārt autoceļu V185 Kauguri–Ozolkalni 2022. gadā no valsts pārņēma Valmieras novada pašvaldība, lai uzlabotu infrastruktūru un nodrošinātu ērtu piekļuvi industriālajām teritorijām. Ja ceļš tiek izmantots kā iela apdzīvotā vietā, kā tas ir šajā gadījumā, pašvaldībai ir tiesības piešķirt tam ielas nosaukumu, nodrošinot sakārtotu adresāciju un vienkāršu adresācijas objekta atrašanu. Tas arī nepieciešams, jo saskaņā ar Valmieras novada teritorijas plānojumu šis autoceļš būs Valmieras valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
Piedāvājumā ierosināts Pleskavas ielas posmam un autoceļam V185 Kauguri–Ozolkalni piešķirt vienotu nosaukumu, kas savienotu abus posmus un vienkāršotu adresāciju. Tas nozīmēs, ka māju nosaukumi šajā teritorijā tiks aizstāti ar ielas numuriem, kā tas ir ierasts pilsētās.
Aicinām īpaši aktīvi savu viedokli paust šīs teritorijas iedzīvotājus, piedaloties aptaujā un ierosinot savus variantus ielu nosaukumiem. Iedzīvotāju iesaiste palīdzēs nodrošināt, ka jaunie nosaukumi atbilst gan pilsētas attīstības plāniem, gan vietējo cilvēku redzējumam par savu apkaimi.
Savukārt Ozolkalnu ceļš pārbūvēts projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” laikā. Tajā ierīkots inženiertīklu koridors (maģistrālais ūdensvads un kanalizācijas tīkls), kas savieno Valmieras pilsētu ar Valmieras Industriālo parku. Lai gan satiksme šeit šobrīd nav intensīva, ceļš nodrošina piekļuvi izbūvētajai infrastruktūrai un ir izmantojams teritorijas apsaimniekošanai un attīstībai, tādēļ aktualizēts jautājums par ielas funkcijas noteikšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
Ielu nosaukumu piešķiršana notiks pakāpeniski un:
- Adresācijas noteikumi pašvaldībai uzliek par pienākumu paziņot nekustamā īpašuma īpašniekiem, ka ir pieņemts lēmums par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu.
- Normatīvie akti neparedz obligātu īpašuma tiesību, personu apliecinošu, transportlīdzekļa tehniskās pases u.c. dokumentu maiņu gadījumos, kad tiek mainīta adrese.
- Adreses maiņas rezultātā deklarētās dzīvesvietas adrese tiek aktualizēta automātiski bez personas starpniecības datu apmaiņas rezultātā starp valsts nozīmes reģistriem.
- Arī mājas adrešu plāksnīšu nomaiņa nav obligāta. Lai neradītu izdevumus būvju īpašniekiem, visas plāksnes tiem īpašumiem, kuriem mainās ielas adreses, tiks apmainītas par pašvaldības budžeta līdzekļiem.