Ventspilī aicina iedzīvotājus iesniegt idejas pilsētvides uzlabošanai
Ventspils valstspilsētas pašvaldība jau otro gadu organizē līdzdalības budžeta projektu konkursu, aicinot iedzīvotājus aktīvi iesaistīties pilsētas attīstībā. No 2. marta līdz 15. aprīlim ikviens Ventspils iedzīvotājs no 16 gadu vecuma varēs iesniegt savas idejas publiskās ārtelpas uzlabošanai, kā arī vēlāk balsot par citu iesniegtajiem projektiem. Tā ir iespēja pašiem ventspilniekiem noteikt, kādu vidi vēlamies redzēt savā pilsētā, un pārvērst savas ieceres reālos darbos.
Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību un dot iespēju iedzīvotājiem rosināt praktiskus un sabiedrībai nozīmīgus uzlabojumus pilsētvidē – sākot no labiekārtojuma elementiem un atpūtas vietām līdz jauniem, ilgtspējīgiem risinājumiem. Pašvaldība aicina būt aktīviem, drosmīgi piedāvāt savas idejas un izmantot iespēju iesaistīties Ventspils nākotnes veidošanā.
2026. gadā līdzdalības budžeta īstenošanai pašvaldības budžetā ir atvēlēti 100 000 eiro. Līdzdalības budžets tiek īstenots, sadalot pilsētu divās plānošanas vienībās – Ventas labajā krastā (Pārventa, Krievlauki, Maurciems, Staldzene) un Ventas kreisajā krastā, atbilstoši tajās deklarēto iedzīvotāju skaitam.
Vienas projektu ideja varēs saņemt finansējumu no 3000 līdz 30 000 eiro, un konkursā būs iespējams iesniegt neierobežotu projektu ideju skaitu. Balsot par iesniegtajām projektu idejām varēs Ventspilī deklarētie iedzīvotāji.
Projekta pieteikumus varēs iesniegt elektroniski vietnē www.geolatvija.lv sadaļā “Līdzdalības budžets”, izvēloties Ventspils valstspilsētas pašvaldību sākot no 2. marta.
Lai projekts tiktu atbalstīts, tam jāatbilst šādiem kritērijiem:
- projekta īstenošana paredzēta pašvaldības īpašumā esošā teritorijā. Ieguldījums citai personai piederošā īpašumā var notikt tikai gadījumā, ja ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums;
- ieguldījumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, un to uzturēšanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 10% gadā no kopējām projekta izmaksām;
- projekta rezultātiem jābūt publiski pieejamiem vismaz 10 gadus;
- projektā plānotie pasākumi netiek papildus finansēti no pašvaldības, valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu vai citiem ārvalstu finanšu līdzekļiem;
- projektā plānotiem pasākumiem nav pieejams finansējums citās pašvaldības atbalsta programmās;
- projekta ideja, koncepts nav pretrunā ar pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem vai citiem tiesību aktiem;
- projekts nav saistīts ar komercdarbības atbalstu, politiskām un reliģiskām aktivitātēm;
- projekts ir realizējams divu gadu laikā;
- projektam jāparedz pilnīga tā realizācija – nav pieļaujama projekta īstenošana vairākās kārtās;
- projekta pilnīgai īstenošanai prognozējamās izmaksas ir no 3 000 euro līdz 30 000 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).
Iesniedzamie dokumenti:
- projekta realizācijas izmaksu tāme
- projekta skice ar būtiskāko elementu izmēriem un izvietojumu
- projekta vizualizācija JPG, JPEG vai PNG formātā
- privātpersonas rakstiska piekrišana, ja projekts tiek īstenots privātpersonai piederošā īpašumā