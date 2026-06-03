Zeks Verenskis kļuvis par pirmo Kolumbusas "Blue Jackets" aizsargu, kas ticis pie šāda goda.
Hokejs
Šodien 09:55
Merzļikina komandas biedru atzīst par NHL sezonas labāko aizsargu
Džeimsa Norisa vārdā nosauktu trofeju, kuru piešķir Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas labākajam aizsargam, otrdien saņēma Elvja Merzļikina pārstāvētās Kolumbusas "Blue Jackets" aizsargs Zeks Verenskis, ziņo līga.
Verenskis pamatturnīrā šosezon aizvadīja 75 mačus un ar 81 (22+59) punktu bija otrs rezultatīvākais aizsargs aiz Evana Bušāra no Edmontonas "Oilers", kurš sakrāja 95 (21+74) punktus.
Latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina komandas biedrs regulārajā sezonā bija trešais labākais vārtu guvējs (21) aizsargu vidū, līderis izpildītajos metienos (260), otrais vidēji gūtajos punktos mačā (1,08) un uz ledus pavadītajā laikā (26 minūtes un 37 sekundes).
Verenskis uz balvu pretendē otro gadu pēc kārtas, pērn paliekot otrais aiz Kolorādo "Avalanche" spēlētāja Kaila Makara. Līdz šim neviens "Blue Jackets" aizsargs pie Norisa trofejas nebija ticis.