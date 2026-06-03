Koknesē saulgriežus ieskandinās skatuves klasika “Skroderdienas Silmačos” un roka leģendas "Pērkons"
Gaidot vasaras saulgriežus, Koknese aicina uz diviem vērienīgiem kultūras notikumiem, kuros savīsies latviskās tradīcijas, teātra klasika un leģendāras rokmūzikas enerģija.
Kokneses estrādē – latviskais gars “Skroderdienās Silmačos”
18. jūnijā plkst. 19.00 Kokneses estrādē skatītājus priecēs Rūdolfa Blaumaņa luga “Skroderdienas Silmačos” – viena no iemīļotākajām latviešu teātra izrādēm un kultūras kanona vērtībām. Dziesmas, humors, mīlestība un īsta svētku noskaņa jau vairāk nekā gadsimtu vieno skatītāju paaudzes, radot neatkārtojamu kopības sajūtu tieši pirms Jāņiem.
Šai izrādei Koknesē ir īpaši simboliska nozīme. Tieši šeit savulaik uzplauka rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa literārais gars – Koknesē tapa viņa pirmais dzejolis “Nakts” un tika gūta iedvesma daudziem vēlākajiem darbiem. Līdz ar to izrāde Kokneses estrādē būs kā sirsnīga atgriešanās vietā, kur aizsākās rakstnieka radošais ceļš.
Saulgriežu maģija Kokneses pilsdrupās kopā ar grupu “Pērkons”
Gada garākajā dienā, 21. jūnijā plkst. 20.00, Kokneses viduslaiku pilsdrupās izskanēs koncerts “Saulriets Saulgriežos”. Šis pasākums gadu gaitā kļuvis par vienu no skaistākajām un gaidītākajām vasaras tradīcijām Koknesē.
Šogad saulgriežu vakaru muzikāli piepildīs leģendārā grupa “Pērkons”, kuras vārds Latvijas rokmūzikas vēsturē ierakstīts zelta burtiem. Jau vairākas desmitgades grupa iemieso brīvības garu, neatkarīgu domāšanu un spēcīgu muzikālo identitāti. Koncertā skanēs klausītāju iemīļotākās dziesmas, kurās jaudīga rokenrola enerģija savijas ar izcilu dzeju un mīlestību pret Latviju. Īpašu, maģisku atmosfēru notikumam piešķirs pati norises vieta – Daugavas un Pērses sateces vietā esošās Kokneses pilsdrupas, kas ir viena no romantiskākajām un ainaviskākajām vietām Latvijā.
Koknese aicina izbaudīt vasaras saulgriežu laiku īpašā gaisotnē, kur kultūra, teātris un mūzika veido neaizmirstamas atmiņas.