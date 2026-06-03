Ziemeļamerikā bojā gājušie Latvijas alpīnisti tuvākajā laikā tiks nocelti no Denali kalna
Alpīnistu glābšanas operācija no Denali kalna nogāzes tuvojas noslēgumam, ziņo Ārlietu ministrija.
Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, operāciju drīzumā plānots pabeigt. Bojāgājušie tiks nogādāti lejas nometnē un pēc tam transportēti uz Ankoridžu, kur pēc medicīniskām ekspertīzēm sāksies repatriācijas process. Savukārt cietušais alpīnists atrodas slimnīcā mediķu uzraudzībā, ziņo ministrija.
Negadījumā cietis arī Mārtiņš Bilzēns, kurš kritiskā stāvoklī no notikuma vietas tika evakuēts un šobrīd atrodas ASV mediķu aprūpē. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki — Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš — pēc negadījuma palika nometnē, lai ar glābēju palīdzību uzsāktu drošu nokļūšanu lejā.
Ārstiem nav bažu par Bilzēna dzīvību, sestdien savā mājaslapā rakstīja Latvijas Alpīnistu savienība (LAS), atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV Konsulārās nodaļas sniegto informāciju. Tikmēr alpīnistus Valdi Puriņu, Edgaru Madžuli un Gunti Svariņu ir pēc traģēdijas sasniedza glābēji. "Diviem ir apsaldējumi, jāturpina atpūsties, sildīties un ēst, ir cerība, ka rokas atgūs mobilitāti," raksta LAS.
Saskaņā ar ASV Nacionālo parku dienesta sniegto informāciju pēc palīdzības sniegšanas glābšanas darbos lielā augstumā trīs alpīnisti, kuri nebija nokrituši, sāka justies sliktāk, un piektdien bija nepieciešama viņu evakuācija no kalna.