"Golden Knights" atspēlējas un ar uzvaru sāk Stenlija kausa finālu
Lasvegasas "Golden Knights" otrdien izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa finālsērijas pirmajā mačā.
"Golden Knights" viesos ar 5:4 (1:2, 2:1, 2:1) pārspēja Karolīnas "Hurricanes" un sērijā līdz četrām uzvarām izvirzījās vadībā ar 1-0. Laukuma saimniekus pēc spēlētām 25 sekundēm vadībā izvirzīja Nikolajs Ēlers, kurš pirmās trešdaļas vidū vēlreiz raidīja ripu viesu vārtos un panāca 2:0 "Hurricanes" labā.
Never count the @GoldenKnights out! 😤 #StanleyCup pic.twitter.com/LRdAWUvsAA— NHL (@NHL) June 3, 2026
Pirmās trešdaļas turpinājumā vienus "Golden Knights" vārtus atguva Šea Teodors, bet otrajā periodā četru minūšu nogrieznī mājinieku vārtsargu pārspēja Ivans Barbaševs un Viljams Karlsons, Lasvegasas komandai pārņemot vadību ar 3:2. Otrās trešdaļas vidū rezultāts kļuva neizšķirs pēc Džordana Stāla gūtajiem vārtiem, taču trešās trešdaļas ievadā viesiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Brets Houdens. Noslēdzošās trešdaļas vidū vēl neizšķirtu panāca Šteins Gostisbērs.
"Golden Knights" guva uzvaru nesošos vārtus nepilnas trīs ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām, kad Tomāšs Hertls ar precīzu metienu noslēdza viesu saspēli pretinieku aizsardzības zonā. Starp uzvarētājiem Teodors maču noslēdza ar trīs (1+2) rezultativitātes punktiem, kamēr Braidens Maknabs asistēja trīs vārtu guvumos. "Golden Knights" vārtus sargāja Kārters Hārts, kurš tika galā ar 23 metieniem. Otrā laukuma pusē Frederiks Andersen atvairīja 18 ripas.
Nākamās finālsērijas spēles pēc Latvijas laika paredzētas 5. jūnijā Roli, 7. un 10. jūnijā Lasvegasā un, ja nepieciešams, arī 12. jūnijā Roli, 15. jūnijā Lasvegasā un 18. jūnijā Roli. "Golden Knights" ir 2023. gada Stenlija kausa ieguvēja, bet "Hurricanes" trofeju izcīnīja 2006. gadā.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.