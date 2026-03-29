Ar pirmatskaņojumiem Liepājas Simfoniskais orķestris godina leģendārā liepājnieka Agra Engelmaņa 90 gadu jubileju
Sestdien, 28. martā, Liepājas Simfoniskais orķestris aicināja klausītājus uz koncertzāli "Lielais dzintars", lai svinētu leģendāra liepājnieka – komponista, pedagoga, mākslinieka un dzejnieka Agra Engelmaņa daiļradi. Dižākā Liepājas simfoniķa 90. jubilejas kontekstā trīs komponistu radošajā dialogā varēja piedzīvot divu īpašu veltījuma skaņdarbu pirmatskaņojumus.
Diriģenta un komponista Andra Vecumnieka vadībā kopā ar Valsts akadēmisko kori "Latvija" un solisti Anniju Kristiānu Ādamsoni orķestris pirmatskaņoja Vecumnieka Saules simfoniju – vokāli instrumentālo jaundarbu "Sinfonia G", kura muzikālais pamats ir Engelmaņa dzejas rindas.
Koncerta pirmajā daļā izskanēja arī Agra Engelmaņa Rekviēms, kura savulaik nepabeigto daļu īpaši šim notikumam bija radījis komponists Ēriks Ešenvalds, dodot tai nosaukumu "In Paradisum".
Atgādinām, ka Agris Engelmanis (1936-2011) ir viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta otrās puses Latvijas modernisma pārstāvjiem, kura mūzika izceļas ar emocionālu dziļumu un avangardisku vienkāršības un sarežģītu struktūru apvienojumu. Viņa darbi vairākkārt atskaņoti Dziesmu svētkos.
Šajā jubilejas programmā savijās Agra Engelmaņa mūzika un dzeja, godinot viņa radošo mantojumu un piedāvājot jaunas interpretācijas, tostarp īpaši šim notikumam radītos Andra Vecumnieka un Ērika Ešenvalda pirmatskaņojumus.
Koncertu tiešraidē varēja klausīties arī Latvijas Radio 3 "Klasika", un tagad tā ieraksts pieejams radio arhīvā šeit.
Jau 24. aprīlī Liepājas Simfoniskais orķestris ar īpašu svētku programmu "Mīlestības balss" koncertzālē "Lielais dzintars" svinēs latviešu mūzikas dzīvā klasiķa Pētera Vaska 80 gadu jubileju. Programmā skanēs gan viņa monumentālais simfoniskais darbs "Lauda", gan fantāzija "Vox amoris" ar Līgas Baltābolas solo. Orķestra mākslinieciskais vadītājs Guntis Kuzma stāsies gan pie diriģenta pults, gan spēlēs arī klarnetes solo skaņdarbā "Moments musicaux". Vaska "Mūzika aizlidojušajiem putniem" izskanēs orķestra pūšaminstrumentu kvinteta sniegumā.
Savukārt 18. aprīlī Liepājas Simfoniskais orķestris atgriezīsies Rundāles pilī, lai ciklā "Liepājas skaņas Rundāles pilī" atkal priecētu klausītājus greznajā pils Baltajā zālē. Koncerta programma apvienos četrus izcilus skaņdarbus, kas atspoguļo dažādu laikmetu un stilu krāšņumu. Pie orķestra diriģenta pults stāsies Jānis Stafeckis, bet čehu komponista Bohuslava Martinū skaistajā obojas koncertā solistes lomā mirdzēs obojiste Renāte Trapāne.
Bet savu 145. koncertsezonu Liepājas Simfoniskais orķestris noslēgs 16. maijā, kad koncertzālē "Lielais dzintars" pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos Andra Dzenīša dinamiskais un ekvatora saules pielietais Dienvidu koncerts metāla sitaminstrumentiem un orķestrim, kur solista lomā uzstāsies Guntars Freibergs.