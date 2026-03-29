Tiks skatīta lieta par sevišķi cietsirdīgu sievietes slepkavību Daugavpilī
Kurzemes apgabaltiesa 18. maijā plkst. 10.00 sāks skatīt trīs apsūdzēto apelācijas sūdzību. Personām Latgales rajona tiesa piemērojusi mūža ieslodzījumu par kādas sievietes slepkavību, kas izdarīta ar sevišķu cietsirdību.
Latgales rajona tiesā pērn decembra beigās parakstīts pilns spriedums, ar kuru trim apsūdzētajām personām piespriests mūža ieslodzījums. Krimināllietā apsūdzēti Alina Romaņenkova, Pāvels Šaļtis un Jevgenijs Bogdans, kuri noslepkavoja kādu sievieti.
Apsūdzētie pret upuri ne mazāk kā septiņu stundu garumā veica traumatiskas darbības ar nelieliem starplaikiem. Kopumā ar sevišķu cietsirdību tika veiktas ne mazāk kā 60 traumatiskas darbības pret bezpalīdzīgā stāvoklī uz grīdas esošu cilvēku, nodarot viņai miesas bojājumus un sagādājot sevišķas ciešanas, kuru rezultātā iestājās cietušās nāve, liecina apsūdzība.
Turklāt krimināllietā apsūdzētajiem celta apsūdzība par nogalinātās sievietes maksājuma līdzekļa izmantošanu. Tiesa nolēma piedzīt mantiskā zaudējuma kompensāciju par nozagtajām mantām, izdevumus, kas saistīti ar bērēm un morālā kaitējuma kompensāciju 47 850 eiro apmērā, valsts labā izmaksāto kompensāciju 2150 eiro apmērā. Tāpat no apsūdzētajiem piedzīti procesuālie izdevumi par advokātu veikto darbu pirmstiesas procesā.
Tiesas debatēs valsts apsūdzības uzturētāja lūdza tiesu visus trīs apsūdzētos sodīt par sevišķi cietsirdīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemērojot mūža ieslodzījumu.
Cietusī bija 58 gadus veca
Jau ziņots, ka 2025. gada 20. oktobrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas kriminālvajāšanas uzsākšanai nodeva kriminālprocesu par 2025. gada 21. jūnijā Daugavpilī paveikto sievietes slepkavību.
2025. gada 21. jūnijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Daugavpilī kādā dzīvoklī atrasts 1967. gadā dzimušas sievietes līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas par minēto faktu nekavējoties uzsāka kriminālprocesu.