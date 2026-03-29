Krietni pieaudzis bērnu skaits, kuriem tiek piemērota probācijas novērošana
Aizvadītajā gadā pieaudzis bērnu skaits, kuriem Valsts probācijas dienests (VPD) īstenoja probācijas novērošanu, ziņo VPD Resocializācijas departamenta Uzraudzības un sabiedriskā darba nodaļas vadītāja Jana Mituza.
2025. gadā 52 bērniem piemēroja probācijas novērošanu, savukārt 2024. gadā - 35 bērniem. VPD norādīja, ka pieaugošā tendence ir vērtējama pozitīvi, jo probācijas novērošana ir efektīvākais sods nepilngadīgajiem, kuras laikā bērnam un ģimenei ir iespēja saņemt atbalstu pārmaiņām, nenonākot kriminālsodu izpildes sistēmā. VPD pērn īstenoja audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa un kriminālsodu izpildi 382 nepilngadīgajiem, savukārt 2024. gadā - 379 nepilngadīgajiem.
Probācijas novērošanas laikā VPD visbiežāk strādāja ar zēniem vecumā no 14 līdz 16 gadiem.
Pērn visbiežāk šie bērni veica mantiska rakstura noziedzīgus nodarījumus, tai skaitā 17% gadījumu bija par zādzību, krāpšanu un piesavināšanos nelielā apmērā, tikpat daudz par huligānismu, 15% gadījumos bērni veica mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu, 13% gadījumos notika pornogrāfiska priekšnesuma demonstrēšanas, intīma rakstura izklaides ierobežošanas un pornogrāfiska rakstura materiāla aprites noteikumu pārkāpšana un 11% gadījumu bērni veica zādzību.
2023. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", ar kuriem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu klāsts papildināts ar probācijas novērošanu, kuru īsteno VPD.
Probācijas novērošanu piemēro tiesa bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem uz laiku no viena līdz trim gadiem.
Probācijas novērošana ir audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, kas paredz bērna uzvedības uzraudzību un bērna iesaistīšanu viņa vecumam, psiholoģiskajām īpašībām un attīstības līmenim piemērotos sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas pasākumos.
Bērnam var noteikt ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā un uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās, aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem, ievērot aizliegumu lietot alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošas vielas.
Tāpat VPD var noteikt bērnam piedalīties VPD darbinieka noteiktos pasākumos, kas vērsti uz sociālās uzvedības korekciju un sociālo rehabilitāciju, apmeklēt speciālistu un pildīt viņa norādījumus, kā arī pildīt VPD darbinieka norādījumus, kas vērsti uz lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
Ja bērns veiksmīgi izpildījis probācijas novērošanas nosacījumus un godprātīgi, apzinīgi sadarbojies un izpildījis VPD noteiktos pasākumus, tiesa var samazināt probācijas novērošanas ilgumu.
Savukārt, ja bērns nesadarbojas ar VPD un nepilda noteiktos pienākumus, tiesa var pagarināt probācijas novērošanas termiņu vai izpildīt piespriesto kriminālsodu, ja tiesa piemērojusi probācijas novērošanu saskaņā ar Krimināllikuma 66. pantu - par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.