"Skolotāji un skolēni saņem nepiedienīgas vēstules!" Valsts policija sniedz ieskatu vardarbības tendencēs Latvijas skolās
Pēc skaļā gadījuma Jelgavas pamatskolā, kur 3. klases skolēns uzbruka 1. klases skolniecei, sabiedrībā saasinājies jautājums par vardarbību izglītības iestādēs. Valsts policija Jauns.lv atklāj, ka pie viņiem nonāk tikai daļa no vardarbības gadījumiem, kas novēroti skolās, tomēr šajos gadījumos iezīmējas noteiktas tendences.
Kā Jauns.lv norāda Valsts policija, skolās vardarbīgie gadījumi visbiežāk koncentrējas noteiktā vecumposmā, bet vecākie skolēni parasti kļūst piesardzīgāki un viņu vidū agresīva uzvedība novērojama retāk. Visbiežāk skolās tiek novērota rupja lamāšanās, apsaukāšana un pazemošana, kas rada spriedzi gan skolēniem, gan pedagogiem, bet verbālai agresijai nereti seko arī fiziskas darbības, vai īpašumu, bojāšana, tai skaitā telefonu atņemšana vai drēbju saplēšana.
Likumsargi norāda, ka bieži vardarbība skolās sākas kā neapdomīga rīcība, piemēram grūstoties. Tomēr tā mēdz pāraugt mērķtiecīgā agresijā, veicot tīšas darbības, kā, piemēram, spļaujot otram virsū, pieliekot viņam priekšā kāju, sporta stundās apzināti metot kādam pa ķermeni ar bumbu, vai ziemā - grūžot otru sniegā vai metot ar ledus gabaliem.
Šīs darbības nereti beidzas ar sasitumiem, nobrāzumiem, smadzeņu satricinājumiem vai pat lūzumiem.
Savukārt Digitālajā vidē skolotāji un skolēni saņem nepiedienīgas vēstules, tiek publicēti izsmejoši attēli un izplatīti aizskaroši komentāri, kas būtiski ietekmē viņu emocionālo drošību.
"Daudzi gadījumi tiek risināti skolas vai ģimenes ietvaros. Bet policijā biežāk tiek izskatīti gadījumi, kad vardarbība notiek starp skolēniem, kam seko vardarbīga rīcība starp skolēnu un skolas personālu, retāki gadījumi, kur iesaistīti vecāki. [...] Jāapzinās, ka policija visbiežāk saskaras ar sekām, bet, situācijas sekmīgai risināšanai, ir jānoskaidro un jāstrādā ar cēloņiem," uzsver likumsargi.
Valsts policijas īstenotie prevencijas pasākumi ir sekojoši:
- Veicot pārrunas ar izglītības iestādes deleģēto vai atbildīgo personu, VP noskaidro katras izglītības iestādes drošības aktualitātes, tai skaitā, identificē izglītības iestādes, kurās prioritāri jāveic aktuālo drošības problēmu novēršanas pasākumi;
- policija savas kompetences ietvaros organizē gan fiziskās vides, gan skolas mikroklimata, incidentu statistikas un riska informācijas aprites izvērtēšanu. Balstoties uz šo izvērtējumu, tiek sagatavoti ieteikumi drošības pilnveidei skolā;
- VP, identificējot noteikta veida problemātiku vai riskus, piedalās gan izglītības iestāžu organizētajās sapulcēs ar skolas personālu, gan apmācībās, lai skolas personāls savlaicīgi identificētu riska situācijas un spētu rīkoties atbilstoši;
- Izglītības iestādēs tiek veiktas preventīvas izglītojošās drošības nodarbības par dažādām drošības tēmām, kas balstās uz bērnu un jauniešu tiesisko audzināšanu, drošības un atbildības aspektiem, tostarp administratīvo un kriminālo atbildību;
- Tāpat Valsts policijā tika uzsākta “Drošības vēstnešu” programmas darbība, kā viena no prevencijas pamatprogrammām, kas paredzēta, lai iesaistītu pedagogus, mācību iestāžu pārstāvjus nepilngadīgo informēšanā par drošības riskiem un nepieciešamo rīcību šo risku novēršanai.
Jau ziņots, ka Jelgavas Pārlielupes pamatskolā notikuši divi incidenti, kuros 3. klases skolēns uzbrucis 1. klases skolniecei. "Pirmais incidents notika 5. novembrī, kā rezultātā meitai tika lauzsts iegurņa kauls. Otrs bija 14. janvārī, kad zēns pie garderobēm iesita meitai ar kāju pa muguru, ar roku pa seju, pa rokām sita un apsaukāja," par notikušo stāsta cietušās pirmās klases skolnieces tēvs Ojārs. Cietušās meitenes tēvs Ojārs vēlas panākt, lai zēns tiktu izslēgts no skolas, tomēr izglītības iestāde izskata citus risinājumus.