Jelgavas pamatskolā cietušās pirmklasnieces tēvs pieprasa izslēgt no skolas zēnu, kas uzbruka viņa bērnam
Pēc skaļi izskanējušā gadījuma Jelgavas Pārlielupes pamatskolā, kur 3. klases skolēns atkārtoti uzbruka 1. klases skolniecei, cietušās meitenes tēvs Ojārs vēlas panākt, lai zēns tiktu izslēgts no skolas. Tomēr izglītības iestāde uzskata, ka tas nebūtu labākais risinājums.
"Pirmais incidents notika 5. novembrī, kā rezultātā meitai tika lauzsts iegurņa kauls. Otrs bija 14. janvārī, kad zēns pie garderobēm iesita meitai ar kāju pa muguru, ar roku pa seju, pa rokām sita un apsaukāja," par notikušo stāsta cietušās pirmās klases skolnieces tēvs Ojārs.
Skolas direktore Ilze Arbidāne norāda, ka situācija tikusi izrunāta ar konfliktā iesaistītajiem bērniem un arī citiem bērniem. "Pārrunājām situāciju un informējām vecākus. Tika piesaistīts arī atbalsta personāls," norāda direktore. Puiša vecāki esot pretīmnākoši un sadarbojas, bet meitenes vecāki izvēlējušies izmantot psihologa pakalpojumus Rīgā un vēlas panākt, lai 3. klases skolnieks tiktu izslēgts no Jelgavas Pārlielupes pamatskolas. "Vai šādam bērnam pēc diviem šādiem gadījumiem ir jāatrodas skolā?!" sašutis ir cietušās meitenes tēvs.
Gan skola, gan Jelgavas dome norāda, ka bērna izslēgšana no skolas nav risinājums. Bet šis gadījums licis Jelgavas domē domāt par papildu soļiem drošības ievērošanai skolās. Pašvaldība norāda, ka atbalstīs vairāk videnovērošanas kameru izvietošanu skolā un norāda, ka turpmāk reizi mēnesī tiks rīkotas tikšanās ar izglītības iestāžu vadītājiem, lai runātu par šādu situāciju risināšanu. Tāpat skolā pastiprināta novērošana klasēs , pedagogu komandām apmeklējot un novērojot mācību procesu.
