Noskaidrots, kā Jūrmalas iedzīvotāji vērtē dzīves kvalitāti pilsētā
Centrālās statistikas pārvaldes 2025. gada aptaujas par dzīves kvalitāti dati liecina, ka Jūrmala ir viena no visaugstāk novērtētajām valstspilsētām Latvijā. Ar dzīves kvalitāti Jūrmalā apmierināti 96,6 % iedzīvotāju.
Aptauja veikta deviņās Latvijas valstspilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī. Tajā iedzīvotāji vērtēja dažādus dzīves vides un pašvaldības pakalpojumu aspektus.
Jūrmala īpaši izceļas ar augstu novērtējumu veselības aprūpē un sabiedriskā transporta jomā, kā arī ar augstu uzticību policijai.
Veselības aprūpes novērtējumā Jūrmala ieņem pirmo vietu valstspilsētu vidū. Ar veselības aprūpes pakalpojumiem, ārstiem un slimnīcām apmierināti 79,4 % Jūrmalas iedzīvotāju.
Ļoti augstu novērtēts arī sabiedriskais transports - ar to apmierināti 87,9 % Jūrmalas iedzīvotāju, un tas ir augstākais rādītājs valstspilsētu vidū. Tas apliecina, ka Jūrmalā ir ērta un funkcionāla pārvietošanās vide.
Jūrmalā ir arī visaugstākais uzticības līmenis policijai starp visām valstspilsētām - to apliecina 82,6 % aptaujāto atbildes. Augsta uzticība policijai ir būtisks priekšnoteikums drošai un stabilai dzīves videi.
Pozitīvas tendences vērojamas arī nodarbinātības jomā. Salīdzinājumā ar 2022. gadu apmierinātība ar darbu Jūrmalā pieaugusi par 11,1 procentpunktu, un tas ir viens no straujākajiem kāpumiem valstspilsētu vidū.
Aptauja veikta 2025. gadā no jūnija līdz oktobrim, un tajā piedalījās 4624 respondenti. Iepriekš šāda aptauja tika veikta 2022. gadā.