Iedzīvotājus aicina nesatraukties: austrumu pierobežā lidos PVD lidmašīnas
Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka no rītdienas, 11. maija austrumu pierobežā turpināsies meža dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas.

Lidmašīnas pārlidos Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas, Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. 

Aicinām iedzīvotājus nesatraukties – lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti.

Sistemātiska savvaļas dzīvnieku vakcinācija regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī. Pateicoties tai, trakumsērga Latvijā ir izskausta - pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. gadā, bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012. gadā. Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (WOAH) 2015. gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas.

Trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir savlaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu. 
 

