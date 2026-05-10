Šodien 13:13
Seska ekipāža Portugāles WRC posmā ātrumposmā uzrāda otro labāko rezultātu
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis svētdien Portugālē pasaules rallija čempionāta (WRC) sestā posma pēdējās dienas otrajā ātrumposmā uzrādīja otru labāko rezultātu.
"M-Sport Ford" latviešu ekipāža tikai par astoņām sekundes desmitdaļām piekāpās komandas biedra īra Džoša Makērlena ekipāžai. Kopvērtējumā Latvijas ekipāža saglabā devīto vietu.
Svētdien WRC sestais posms noslēgsies ar vēl diviem ātrumposmiem.
Sezonas garākajā grunts rallijā paredzēti 23 ātrumposmi ar distanci 344,91 kilometrs.
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu.