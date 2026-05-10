Polijā atrasts lidrobots ar uzrakstu kirilicā.
Pasaulē
Šodien 12:52
Polijā netālu no Krievijas robežas atrasts lidrobots ar uzrakstu kirilicā
Nepilnus 20 kilometrus no robežas ar Krieviju pie Bartošices Polijas ziemeļos atrasts lidrobots ar uzrakstu kirilicā, svētdien vēsta poļu tīmekļa ziņu vietne "Onet" un radiostacija RMF24.
Informāciju par neatpazītu lidojošu objektu militārā policija saņēma sestdienas rītā.
Saskaņā ar sākotnējo novērtējumu tas ir militārs novērošanas lidrobots, kam nav kaujas spēju, pavēstījis militārās policijas pārstāvis.
Aizsardzības ministrijai tuvu stāvošs avots "Onet" izteicis pieņēmumu, ka Krievijas armija rīkojusi mācības un viens no lidrobotiem nomaldījies.
Tikmēr izmeklētāji pagaidām vienīgi apstiprinājuši, ka tas ir ārvalstu bezpilota lidaparāts, norāda RMF24.
Ņemot vērā tā ierobežoto darbības attālumu, tas nav varējis atlidot no Ukrainas, un daudz kas norāda uz to, ka lidrobots ieradies no Kaļiņingradas (Kēnigsbergas) apgabala.