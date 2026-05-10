Ārste Ingrīda Miķelsone kopā ar Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieci Ligitu Šnori./FOTO: www.talsunovads.lv
Šodien 13:25
Rojas ārste Ingrīda Miķelsone dodas pelnītā atpūtā
30. aprīlī savu pēdējo darba dienu aizvadīja ārste Ingrīda Miķelsone, kura ģimenes ārsta-pediatra praksē nostrādājusi 40 gadus un nu dodas pelnītā atpūtā.
Privātpraksi Ingrīda Miķelsone nodod jaunajai ģimenes ārstei. Dakteri sveikt un teikt pateicības vārdus par ieguldīto ilggadējo darbu veselības aprūpē un veselīga dzīvesveida veicināšanā ieradās arī Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ligita Šnore.
Autors: Inga Priede, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja